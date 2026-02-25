Ewout Genemans sloeg studententijd over

Tekst: Emelie van Kaam

Terwijl zijn vrienden tot in de vroege uurtjes in de lampen hingen, stond Ewout Genemans alweer lang en breed op de set. Zijn studententijd zag er daardoor anders uit dan die van anderen, maar daar heeft hij geen seconde spijt van, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik was heel doelgericht.”

Terwijl zijn vrienden tot in de vroege uurtjes in de lampen hingen, stond Ewout Genemans alweer lang en breed op de set. Zijn studententijd zag er daardoor anders uit dan die van anderen, maar daar heeft hij geen seconde spijt van, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik was heel doelgericht.”

Ewout Genemans kende geen studententijd zoals zijn vrienden of andere leeftijdsgenoten dat hadden. “Op mijn achttiende kwam ik bij de jeugdserie Zoop terecht. En ook al werkte en woonde ik samen met jonge mensen en hadden we ook weleens feestjes, we moesten wél elke ochtend om zes of zeven uur alweer klaarstaan op de set.”

Lees ook: Ewout Genemans cancelt opnames programma

Losser

Hierdoor was het leven van Ewout in die periode compleet anders dan dat van zijn vrienden. “Een studententijd zoals mijn vrienden, waarin je uitgaat en een wat losser leven leidt, heb ik nooit gehad. Maar ik heb dat niet echt gemist, omdat ik wist dat ik dít wilde bereiken.”

Uitgaanstype

Ewout wist al vroeg wat hij wilde en hield zijn stip aan de horizon strak in het vizier. “Ik was altijd heel doelgericht en daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik deed van jongs af aan dingen die ik heel leuk vond. Daarbij ben ik ook nooit echt een uitgaanstype geweest.”

Ons hele gesprek met Ewout Genemans lees je in Weekend editie 9. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP