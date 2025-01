Ewout Genemans cancelt opnames programma

Programmamaker Ewout Genemans heeft de opnames voor een programma dat hij komende week zou draaien in Los Angeles geschrapt vanwege de grote natuurbranden. Genemans heeft donderdag een bericht hierover van RTL Boulevard bevestigd.

Het ging om opnames voor een aflevering van het nieuwe programma Ewout over onbekende Nederlanders die naam willen maken in Hollywood. “Alle opnames in de stad zijn opgeschort”, legt Genemans uit. “En iedereen in Los Angeles heeft op dit moment wel iets anders aan zijn hoofd. Daarom hebben we het plan voorlopig uitgesteld.”

De programmamaker kan niet zeggen of de opnames op een later moment nog wel doorgaan. “Het voelt niet gepast om daar nu over na te gaan denken”, voegt hij er aan toe. Los Angeles wordt momenteel geteisterd door een aantal enorme natuurbranden. Vooral de wijk Pacific Palisades, waar veel sterren wonen, is zwaar getroffen. De schade loopt al in de miljarden dollars.