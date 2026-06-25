Aanpassingen werkbezoeken koningspaar door tropische temperaturen

Tekst: Ruth Smeets

Bij de opening van Sportpark Glanerbrook in Sittard-Geleen worden donderdag extra voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de extreme warmte. Koning Willem-Alexander opent het vernieuwde sportcomplex, terwijl de temperatuur volgens Weeronline kan stijgen tot 37 graden.

Ook vrijdag wordt bij werkbezoeken van het koningspaar rekening gehouden met het warme weer. Museum Beelden aan Zee en het Kröller-Müller Museum treffen daarom een hitteplan met aanvullende maatregelen.

Hitte vraagt om aanpassingen bij Glanerbrook

Voor de bezoekers en genodigden bij de opening van Sportpark Glanerbrook worden extra schaduwplekken ingericht en watertappunten geplaatst. Een deel van het programma is vanwege de hitte naar binnen verplaatst. Ook wordt asfalt natgesproeid en op bepaalde plekken met tapijt bedekt om de warmte te verminderen. ‘Gelukkig is het binnen overal koel, zeker bij het ijs’, zei een woordvoerder van de gemeente tegen RTL Boulevard.

Rondleiding voor koning Willem-Alexander

Na de officiële opening krijgt koning Willem-Alexander een rondgang door het sportpark. Hij bezoekt daarbij onder meer het zwembad, de ijsbaan en de sporthal. Ook spreekt hij met sporters van verschillende verenigingen en hoort hij meer over de maatschappelijke rol van het complex. Glanerbrook is na een verbouwing van 80 miljoen euro vernieuwd tot een groot sportcentrum voor zowel topsporters als recreanten uit de regio.

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Koningin Máxima opent vernieuwd museum

Koningin Máxima krijgt vrijdag bij Museum Beelden aan Zee eveneens te maken met voorzorgsmaatregelen tegen de warmte. Het museum zorgt voor extra water, zonnebrand en plekken in de schaduw, liet een woordvoerder weten aan het ANP. Koningin Máxima verricht daar de officiële heropening van het vernieuwde museum en opent ook Het SculptuurDuin, een nieuw buitenterrein waar natuur, architectuur en beeldhouwkunst samenkomen.

Ook hitteplan bij Kröller-Müller Museum

Bij het Kröller-Müller Museum, waar koning Willem-Alexander vrijdag wordt verwacht, worden eveneens maatregelen genomen. Er komen extra water, parasols, handwaaiers en voldoende schaduwplekken. Ondanks de hoge temperaturen blijft een beklimming van driehonderd traptreden naar het kunstwerk Kijk Uit Attention onderdeel van het programma.