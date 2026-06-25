Davina Michelle belandt in kleedkamer van Robbie Williams: ‘Ik stond ineens met zijn familie te dansen’

Tekst: Ruth Smeets

Davina Michelle (30) heeft door de jaren heen al heel wat internationale artiesten van dichtbij meegemaakt. Toch is er één ontmoeting die haar extra is bijgebleven: die met Robbie Williams.

Davina Michelle en Robbie Williams staan op zaterdag 27 juni allebei op het podium tijdens Live is Live in Antwerpen. Voor de Nederlandse zangeres is dat een bijzonder weerzien, want vorig jaar mocht zij nog het voorprogramma van de Britse wereldster verzorgen.

Robbie Williams maakte meteen indruk

Davina Michelle spreekt in een interview met HLN vol warmte over haar ervaring met Robbie Williams. ‘Robbie Williams is zo’n ongelofelijke schat. Dat is zo’n lieve man ook.’ Volgens Davina voelde het contact met hem meteen prettig. ‘Kijk, sommige mensen hebben gewoon een bepaalde aura over zich en zijn heel warm en fijn. Dat voelt gewoon fijn en goed om mee te praten. En Robbie Williams heeft dat ook echt.’

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De zangeres weet inmiddels dat niet iedere artiest even open is achter de schermen. Soms kreeg ze nauwelijks de kans om iemand persoonlijk te bedanken. ‘Ik heb ook weleens echt voor acts gestaan die niet eens ruimte wilden maken om je te ontmoeten, terwijl ik dan alleen maar even wil bedanken. Ik hoef niet op de foto, dat maakt mij niet eens uit. Maar gewoon even bedanken dat je die plek hebt gekregen.’

Uitgenodigd in zijn kleedkamer

Bij Robbie Williams ging dat totaal anders. Nog voor de show werd Davina uitgenodigd in zijn kleedkamer, waar hij met zijn team een bijzonder ritueel had. ‘Maar bij Robbie doen ze met het hele team in de kleedkamer een grote soundcheck. Dan komen zijn kinderen er ook bij en alle backingvocalisten. En dan gaan ze allemaal met elkaar dansen en zingen, net voor de show.’

Davina Michelle danst met familie en band van Robbie Williams

Voor Davina was het een moment dat ze niet snel zal vergeten. ‘En toen zij hij: Davina moet ook komen. Dus ik daarheen, ik was dat helemaal niet gewend. Toen stond ik daar in zo’n kring met de hele familie en met die band te dansen. Ik dacht: oké, ik doe mee. Maar dat is wie hij is. Hij adopteert je dan ook meteen in zijn show en in zijn wereld. Dat was echt heel bijzonder.’