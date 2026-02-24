De Vrienden Van Amstel Live 2026 davina michelle

Davina Michelle kondigt Europese tour aan

Tekst: Denise Delgado

24/02/2026

Davina Michelle (30) trekt dit najaar door Europa. De zangeres maakte dinsdag bekend dat ze tussen september en december optreedt in verschillende steden, waaronder Parijs, Londen en Berlijn.

Shows in Nederland

Naast de buitenlandse stops staan er ook concerten gepland in negen Nederlandse steden. Onder meer Den Haag, Maastricht en Nijmegen zitten in de tourroute.

Afterparty Tour 2026

De reeks shows draagt de naam Europese Afterparty Tour 2026. Davina is bekend van hits als Duurt Te Lang en Hoe Het Danst.

De tour volgt op een periode waarin Davina internationale supportshows deed bij concerten van onder anderen Maroon 5, Robbie Williams en P!nk.

De presale voor de tour is dinsdag van start gegaan.

