Yolanthe over co-ouderschap met Wesley Sneijder: ‘Niet alleen rozengeur en manenschijn’

Tekst: Ruth Smeets

Yolanthe Cabau (41) woont met haar zoon Xess Xava (10) in de Verenigde Staten en draagt daar het grootste deel van de dagelijkse zorg. Toch is zijn vader, Wesley Sneijder (42), volgens haar nog altijd nauw betrokken.

In een gesprek met Kek Mama vertelt Yolanthe hoe zij de opvoeding ervaart. Ook gaat ze in op de band met haar ex en de manier waarop ze samen proberen Xess mooie herinneringen mee te geven.

Drukke periode in Los Angeles

Voor Yolanthe is het momenteel een volle periode. Haar huis in Bel-Air wordt grondig verbouwd, ze runt haar bedrijf Cabau Lifestyle vanuit Los Angeles en wil dat daar dit jaar ook lanceren. Daarnaast zet ze zich in voor Free a Girl en werkt ze aan twee nieuwe films. Toch kijkt ze uit naar meer rust. ‘Maar het einde van de verbouwing is in zicht en voor de zomer hopen we echt te verhuizen. Xess heeft dan ook zijn zomerbreak en ik heb me voorgenomen om dan even wat meer rust te nemen en in een andere versnelling te gaan leven.’

Dagelijkse opvoeding

Hoewel Wesley volgens Yolanthe veel contact heeft met hun zoon, ligt de dagelijkse opvoeding bij haar. ‘Wesley komt regelmatig hierheen of wij gaan naar Nederland. Xess en hij hebben een mooie relatie en zijn gek op elkaar. Maar ik ben degene die honderd procent van de tijd bij Xess is en hem opvoedt.’ Daardoor is zij degene die niet alleen de gezellige momenten meemaakt, maar ook de praktische kant van het ouderschap draagt. Denk aan huiswerk, bedtijd en het leren nemen van verantwoordelijkheid.

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Soms streng zijn

Yolanthe probeert het thuis gezellig te maken, maar vindt het ook belangrijk dat Xess grenzen leert kennen. ‘Zoals zorgen dat Xess zijn huiswerk maakt, dat hij op tijd naar bed gaat en dat hij leert om verantwoordelijkheid te nemen voor dingen. Als papa er is, is het altijd een feestje. Ik probeer ook overal een feestje van te maken, maar ik ben wel degene die soms streng moet zijn en moet zeggen: ‘Tot hier en niet verder, Xess.’ Ik wil dat hij begrijpt dat er ook grenzen zijn, en die voelt hij niet als een ‘nee’ toch altijd een ‘ja’ wordt.’

Samen ouders blijven

Over haar band met Wesley is Yolanthe positief. ‘Wesley is mijn maatje, dat is hij altijd geweest, wat er ook gebeurde. Ons huwelijk werkte niet, maar dat neemt niet weg dat we van elkaar houden.’ Ze vertelt dat ze samen lachen, tijd met Xess doorbrengen en proberen elk jaar samen op vakantie te gaan. Ook staan ze samen langs de lijn bij voetbalwedstrijden van hun zoon. ‘Je wilt niet tegen een kind moeten zeggen: ‘O mama komt, dus papa kan niet komen.’ Dat is bij ons gelukkig nooit zo geweest.’

Ook obstakels

Yolanthe doet niet alsof alles altijd makkelijk is. Zij en Wesley hebben volgens haar ook hun moeilijke momenten. ‘Ik ga niet doen alsof het alleen maar rozengeur en maneschijn is. Wij hebben ook onze obstakels en soms kan ik Wesley wel achter het behang plakken, en hij mij waarschijnlijk ook. Maar ik ben trots op hoe we met elkaar omgaan.’