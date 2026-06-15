Wesley Sneijder viert WK-start samen met Yolanthe en zoon Xess Xava

Tekst: Ruth Smeets

Voor Wesley Sneijder (42) krijgt het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada een extra bijzondere betekenis. De voormalig Oranje-international reist niet alleen af voor het evenement, maar ziet daar ook zijn zoon Xess Xava en ex-partner Yolanthe Cabau (41).

De afstand tussen Nederland en Los Angeles maakt dat Wesley Sneijder zijn zoon vaak spreekt via videogesprekken. Juist daarom is hun samenzijn tijdens de start van het WK een opvallend en warm moment.

Reünie tijdens Oranje Fanwalk

Wesley vloog voor het WK naar de Verenigde Staten. De eerste groepswedstrijd, Nederland – Japan, vond plaats in Dallas, in de staat Texas. Dat ligt weliswaar niet bepaald in de buurt van Los Angeles, in de staat Californië, waar Yolanthe en Xess Xava wonen, maar vormde toch een gelegenheid voor een reünie. De voormalig Oranje-speler was dan ook samen met Yolanthe en Xess Xava aanwezig bij de Oranje Fanwalk. Tijdens dit evenement komen supporters bij elkaar om het Nederlands elftal aan te moedigen en de start van een groot toernooi te vieren.

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Familieband blijft zichtbaar

Hoewel Wesley en Yolanthe al jaren niet meer samen zijn, laten de beelden zien dat de band goed is gebleven. Samen mengen zij zich tussen de Oranje-supporters, met hun zoon aan hun zijde. De twee hebben altijd een goede omgang gehouden voor hun zoontje. Na hun breuk verhuisde Yolanthe met Xess Xava naar Los Angeles, terwijl Wesley in Nederland bleef wonen. Daardoor is de afstand groot en zijn momenten samen minder vanzelfsprekend voor de voormalig profvoetballer.

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Genieten van Oranje

Vlak voor de wedstrijd tussen Nederland en Japan vertelde Wesley aan RTL Boulevard: ‘Ik ben hier nu ook gewoon om te genieten en ik hoop dat we straks een mooie wedstrijd gaan zien’. Op beelden is te zien dat Wesley, Yolanthe en Xess Xava zich mengen tussen de feestende menigte op een bus, die rijdt door een groep Oranje-supporters.