Winnen Stapvitaal

Winnen: Een paar Kybun-sandalen ter waarde van €285

Tekst: Redactie Weekend

24/06/2026

Weekend verloot één paar Kybun-sandalen ter waarde van 285 euro in de maat naar keuze.

De Kybun Glarus Brown Women Special-edities is een elegante slipper met een verfijnd reliëfpatroon op het bovenwerk. Twee grote, verstelbare, glanzende gespen combineren functionaliteit en stijl en zorgen voor een perfecte pasvorm, afhankelijk van de wreefhoogte. Veelzijdig genoeg voor zowel thuis als onderweg. Uitgerust met een Strato-zool, biedt deze Zwitserse schoen met luchtkussens een bijzonder zachte en veerkrachtige loopervaring. Het dempende effect verlichte de druk op gewrichten en rug, bevordert een natuurlijke houding en activeert de spieren. Ideaal voor iedereen die comfort met stijl wil combineren. Kans maken om te winnen? Vul dan snel onderstaand formulier in.

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