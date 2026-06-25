Zien! Een simpele haarklem redt koningin Máxima van zinderende hitte in Mumbai

Tekst: Ruth Smeets

Soms doet koningin Máxima dingen die voor ons herkenbaar zijn. Een simpele haarklem biedt de uitkomst tegen warmte, vocht en eigenwijs haar.

Tijdens tweede dag van koningin Máxima in India, waar ze voor de VN aan het werk is, viel niet alleen haar agenda op. In het broeierige Mumbai bleek vooral een simpele haarklem de stille held van de dag.

Haarklem tegen de hitte

Koningin Máxima verscheen in Mumbai met haar haar los, maar dat bleef niet de hele dag zo. Bij temperaturen rond de 30 graden en een hoge luchtvochtigheid is dat ook geen verrassing. De koningin dacht duidelijk aan praktische zaken: met een haarklem stak ze haar haar later fris naar achteren. Voor haar gesprek met Sanjay Malhotra, de gouverneur van de Reserve Bank of India, ging de klem even uit. Daarna zal het vast niet lang hebben geduurd voordat haar haar weer omhoog mocht.

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Koningin Maxima Bezoekt India Voor De Verenigde Naties Dag 2. Beeld: ANP

VN-bezoek met financiële focus

De koningin is van dinsdag tot donderdag in India voor haar werk bij de VN. Daar draait het bezoek vooral om financiële gezondheid, een onderwerp waarvoor Máxima zich al jaren inzet. In Mumbai sprak ze met leiders uit de financiële sector over de vraag hoe banken en andere financiële diensten beter kunnen aansluiten op het dagelijks leven van mensen.

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Aandacht voor vrouwen in India

Ook de financiële positie van Indiase vrouwen kwam uitgebreid aan bod. Tijdens een rondetafelgesprek werd besproken dat hun financieel welzijn op meerdere punten nog achterblijft bij dat van mannen. Dat maakt duidelijk dat er, ondanks de vooruitgang in India, nog altijd een flinke kloof te dichten is.

Luchtige jurk met botanische print

Naast de inhoudelijke afspraken was er ook aandacht voor Máxima’s kleding. Ze droeg een zomerse jurk van Zimmermann, een merk dat bekendstaat om botanische prints, romantische vormen en pofmouwtjes. De jurk is gemaakt van linnen poplin en daarmee een logische keuze voor het warme Mumbai. Zo combineerde Máxima haar werkdag met een praktische én stijlvolle oplossing tegen de hitte.