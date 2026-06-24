Angela Groothuizen voelt zich sterker dan ooit: ‘Zéker ook sexyer’

Tekst: Redactie Weekend

Angela Groothuizen gaat vanaf september met Sexy Sixty door het land. In de voorstelling kijkt ze met humor naar ouder worden en alles wat daarna nog komt, vertelt ze deze week in Weekend. Zelf voelt ze zich op haar 66ste opvallend goed. “Ik voel me krachtiger en zéker ook sexyer dan twintig jaar geleden.”

Voor Angela Groothuizen draait Sexy Sixty om de extra jaren die mensen er tegenwoordig bij krijgen. Ze wil laten zien dat ouder worden ook nieuwe ruimte kan geven. “Wij krijgen een tweede leven erbij en dat heeft allemaal gevolgen. Wat ga je doen met die tijd en hoe zorg je dat het misschien wel de mooiste tijd van je leven wordt?” Daarbij kijkt Angela ook naar zichzelf, want ze merkt dat er na haar zestigste iets veranderde. “Als je zestig wordt, is het net alsof je weer een beetje wordt zoals vroeger, dan is dat hele hormonencircus voorbij.”

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Krachtiger

Angela voelt zich nu anders dan twintig jaar geleden. Toen was haar leven veel drukker, met televisie, tournees en jonge kinderen. “Ik voel me krachtiger en zéker ook sexyer dan twintig jaar geleden. Dat komt doordat ik toen heel druk was. Ik deed heel veel tv en tourde enorm veel.” Toch komt dat gevoel niet vanzelf. “Je moet er wel wat voor doen. Dus ik train hard.”

Vrolijk

In haar show wil Angela vooral lucht en plezier brengen. Het onderwerp seks na je zestigste komt ook voorbij, maar dan wel met een knipoog. “Het schijnt dat zestigjarigen de meeste seks hebben. Maar als ik dat tegen mensen zeg, zeggen zij weer: ‘Wie dan?’ Dus daar gaan we het wel even over hebben.” Voor Angela mag het allemaal niet te zwaar worden. “Het wordt wel leuk hoor, het moet sowieso vrolijk worden. Niks aan de hand, gewoon vrolijk.”

Lees het hele interview met Angela Groothuizen in Weekend editie 26, vanaf 24 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.