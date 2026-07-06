Neymar stopt als international na uitschakeling Brazilië op WK

Tekst: Evelien Berkemeijer

Neymar heeft zijn laatste interland voor Brazilië gespeeld. De 34-jarige topscorer aller tijden maakte zijn afscheid bekend na de verloren WK-wedstrijd tegen Noorwegen, in het stadion waar hij in 2010 ook zijn interlanddebuut maakte.

Brazilië verloor met 1-2 en strandde daardoor voor het eerst sinds 1990 al in de achtste finales van het WK. Neymar viel in de tweede helft in en benutte diep in de extra tijd nog een penalty, maar kon de uitschakeling niet meer voorkomen.

Afscheid na 130 interlands

Die rake penalty in New Jersey bleek het laatste wapenfeit van Neymar als international. Na afloop bevestigde hij tegenover Globo Esporte dat zijn tijd bij de nationale ploeg erop zit. ‘Ik heb het geprobeerd, maar het is over. Ik ben hier ooit begonnen en ik ben nu hier geëindigd’, zei hij na zijn 130e interland.

Tachtig goals voor Brazilië

Neymar debuteerde op 10 augustus 2010 voor Brazilië, ook in het MetLife Stadium van New Jersey. Als achttienjarige viel hij toen in tijdens een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten en scoorde hij direct. Uiteindelijk groeide hij uit tot Braziliaans topscorer aller tijden, met tachtig interlandgoals.

Wereldtitel blijft uit

Neymar gold jarenlang als het wonderkind dat Brazilië aan een zesde wereldtitel moest helpen. Hij scoorde op de WK’s van 2014, 2018, 2022 en 2026 en evenaarde daarmee Pelé, maar de wereldtitel bleef uit. In 2014 ontbrak hij geblesseerd bij de 1-7-nederlaag tegen Duitsland, waarna België in 2018 en Kroatië in 2022 te sterk waren in de kwartfinales.

Toekomst nog onduidelijk

Ook in de laatste jaren van zijn interlandcarrière kampte Neymar veel met blessures. Carlo Ancelotti haalde hem vlak voor het WK toch weer bij de selectie, waarna Neymar tegen Schotland na drie jaar zijn rentree maakte. Of hij zijn clubcarrière nog verlengt, is nog onzeker. Begin 2025 keerde hij terug bij Santos, waar zijn contract nog tot het einde van het kalenderjaar loopt.