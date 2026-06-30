Emotioneel doelpunt bezorgt Cody Gakpo tranen tijdens WK-duel

Tekst: Lisa Manche

De spanning was om te snijden tijdens het WK-duel tussen het Nederlands elftal en Marokko. Wie om 3:00 uur voor de buis zat, heeft gezien dat Marokko aan het langste eind trok, maar daar ging eerst een bijzonder doelpunt voor Nederland aan vooraf.

Bijzonder doelpunt

Na een verdrietige week was het Cody Gakpo die Nederland op een voorsprong zette. Het was slechts enkele dagen nadat hij en zijn vriendin Noa van der Bij het nieuws deelden dat hun zoontje stilgeboren is. Na zijn doelpunt hield de aanvaller het niet droog.

Emotioneel

Direct na het doelpunt zakte Gakpo op zijn knieën en barstte in tranen uit. Hij trok zijn shirt over zijn gezicht en wees naar de hemel. Binnen een paar seconden verzamelden zijn teamgenoten zich om hem heen. Ook de spelers van de bank renden het veld op om hem een hart onder de riem te steken.

Klaar om te spelen

Bondscoach Ronald Koeman heeft Gakpo ondanks zijn zware privéomstandigheden wel laten spelen. Volgens Koeman heeft de aanvaller alle ruimte gekregen om bij zijn familie te zijn en had hij zelf aangegeven klaar te zijn om te spelen.

Winst van Marokko

Lang leek Gakpo’s doelpunt Nederland veilig te stellen, maar de Marokkaanse speler Diop maakte alsnog de gelijkmaker. Na een verlenging zonder doelpunten, moest de uitslag met strafschoppen worden beslist. Marokko won uiteindelijk, waardoor Oranje nu uitgeschakeld is op het WK.

De teleurstelling was na afloop groot. Gakpo zocht steun bij zijn broer, andere familieleden en dierbaren op de tribune.