Belgische spelers vieren WK-overwinning met Trump-dans na omstreden Balogun-besluit

Tekst: Evelien Berkemeijer

België heeft maandagavond de kwartfinales van het WK bereikt na een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. In een uitverkocht stadion in Seattle werd de Amerikaanse ploeg uitgeschakeld, waarna de Belgen hun vierde treffer vierden met een bekende Donald Trump-dans.

De nederlaag kwam hard aan bij Team USA, dat hoopte voor het eerst sinds 2002 weer de kwartfinales van het WK te halen. De belangstelling voor het toernooi was in de Verenigde Staten juist sterk gegroeid, mede door eerdere successen in de groepsfase. De wedstrijd tegen België zal naar verwachting kijkcijfers halen die vergelijkbaar zijn met die van de NFL.

België beslist duel vroeg

België nam al vroeg de leiding en hield dat momentum tot het einde van de wedstrijd vast. Malik Tillman maakte het enige doelpunt voor de Verenigde Staten, maar verder konden spelers als Folarin Balogun, Christian Pulisic en Tyler Adams weinig uitrichten. In blessuretijd maakte Romelu Lukaku de 1-4, waarna de Belgische spelers het doelpunt vierden met de Trump-dans.

Pochettino kritisch na uitschakeling

Mauricio Pochettino was na afloop openhartig tegenover Fox Sports. De coach vond dat zijn ploeg niet het niveau haalde waarmee eerder de groepsfase werd overleefd. ‘Het is niet de bedoeling om excuses te zoeken of ruzie te maken. We hebben niet gepresteerd zoals het team dat [eerder in het toernooi] had gepresteerd. Dat is de realiteit’, zei de coach. ‘We moeten de wedstrijd analyseren en kijken waarom we deze wedstrijd niet op dezelfde manier hebben benaderd.’ Hij voegde eraan toe dat hij uiteindelijk ‘de verantwoordelijke is’.

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Lloyd ziet teleurstellend einde

Ook Carli Lloyd was bij Fox Sports kritisch op het optreden van de Amerikanen. De voormalig profvoetbalster, die zelf deel uitmaakte van winnende teams op het WK voor vrouwen, zag een ploeg die nooit echt in de wedstrijd kwam. ‘Ze hadden de wedstrijd al verloren voordat ze het veld op stapten, en ik weet niet waarom’, zei de oud-prof. ‘Dit is een erg teleurstellende nederlaag om mee af te sluiten.’

Kritiek op besluit rond Folarin

Rond de achtste finale was eerder al veel kritiek ontstaan op het besluit van de FIFA om de schorsing van Folarin op te schorten. Dat zou zijn gebeurd op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die volgens de aangeleverde informatie vond dat de speler ‘niets verkeerd had gedaan’. CNN schreef na de uitschakeling: ‘Deze nederlaag zal door neutrale voetbalfans over de gehele wereld worden bestempeld als gerechtigheid’. Volgens de zender zal de FIFA opgelucht zijn nu de drie gastlanden zijn uitgeschakeld en er geen verzoeken van hogerhand meer zullen komen.

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