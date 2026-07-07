Echtgenote volkszanger Rutger van Barneveld beschuldigd van overspel

Tekst: Lisa Manche

Rutger van Barneveld kan zijn geluk niet op: momenteel scoort hij een enorme zomerhit met ‘Zwoele Zomernachten’, maar geruchten over zijn prille huwelijk lijken dat geluk te overschaduwen.

Overspel

Rutger van Barneveld (35) is sinds 2021 samen met de negen jaar jongere Naomi. Vorig jaar stapte het stel nog in het huwelijksbootje. Maar afgelopen april gingen de geruchten rond dat Naomi overspel zou hebben gepleegd tijdens een muziekreis in Turkije.

‘Ik was verbijsterd’

‘Samen met onder anderen Jan Keizer en Monique Smit gingen we op muziekreis naar Turkije, waar we optraden voor toeristen. Alles was top geregeld. En toen werd ik plotseling geconfronteerd met een heel naar bericht van een juicechannel’, laat Rutger weten aan Story. ‘Naomi zou het meer dan gezellig hebben gehad met iemand die in hetzelfde hotel als ons verbleef. Ik was verbijsterd. Het was echt een klap in mijn gezicht. Niet omdat ik het geloofde, integendeel. Maar omdat iemand het kennelijk leuk vond om te proberen mijn huwelijk kapot te maken. Ik heb geen idee wie dat zou kunnen zijn.’

Naar idee

Toen Rutger het aan zijn vrouw vertelde, ontkende zij de geruchten meteen. ‘Ik heb geen enkele reden om haar niet te geloven. We zijn daar de hele tijd samen geweest. Maar het is een heel naar idee dat iemand ons het geluk niet gunt en zo’n foute roddel de wereld in slingert.’

BRON: STORY