Roxeanne Hazes na verloving van 9 jaar getrouwd

Tekst: Lisa Manche

Na een verloving van negen jaar hebben Roxeanne Hazes en haar partner Erik Zwennes elkaar het jawoord gegeven. De twee trouwden in het bijzijn van familie, vrienden en hun zoontje Fender. Op Instagram deelt de zangeres een aantal foto’s van de prachtige dag.

‘Best yes’

Veel over de grote dag deelt Roxeanne nog niet. Bij de fotoreeks op Instagram schrijft ze: 07-07-2026 ‘The best yes of my life’.

Herstelde band

Roxeanne vertelde vorige week in de podcast ADHAZES, die ze samen met haar broer André maakt, dat de bruiloft dit jaar plaatsvindt. De zangeres liet weten dat ze dit jaar wil trouwen omdat haar band met André is hersteld. ‘Voor het eerst is mijn leven compleet, zo voelt het echt.’ Ze onthulde ook dat André de rol als getuige zou vervullen.

Gemeentehuisbruiloft

André vertelde eerder al aan Shownieuws dat haar zus de bruiloft klein wilde houden. ‘Ik verwachtte een heel spektakel, maar het wordt gewoon een heel basic gemeentehuisbruiloft’, zei hij destijds.