Tim Hofman lanceert nieuwe BOOS-interviewserie met bekende Nederlanders

Tekst: Ruth Smeets

Tim Hofman is vanaf donderdag 9 juli te zien in een nieuwe interviewserie. In BOOS Grote Gesprekken spreekt de presentator en journalist met bekende Nederlanders over hun wereldbeeld, maatschappelijke thema’s en persoonlijke overtuigingen.

De eerste aflevering van de BOOS-interviewserie staat in het teken van Arjen Lubach. Ook cabaretière Soundos El Ahmadi en Bob Scholte van platform Left Laser zijn later in de reeks te gast.

Gesprekken op persoonlijke locaties

Voor BOOS Grote Gesprekken zoekt Hofman bekende Nederlanders op voor een uitgebreid gesprek. De opnames vinden telkens plaats op een plek die de gast zelf heeft uitgekozen. De namen van de andere gasten worden later bekendgemaakt.

Aftrap met Arjen Lubach

Arjen Lubach is de eerste gast in de nieuwe reeks van de BOOS-interviewserie. Hofman praat met hem onder meer over wat de rol en verantwoordelijkheid van een satiricus is. Ook komt aan bod of Lubach zichzelf politiek gezien eerder links of rechts zou noemen.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Ruimte voor verdieping in BOOS-interviewserie

Volgens Hofman leveren de interviews uiteenlopende gesprekken op. ‘Het zijn boeiende gesprekken geworden. Soms zit er een politieke onthulling in, de andere keer is het juist heel ontroerend’, zegt hij. Voor de presentator komen in het programma verschillende kanten van zijn werk samen: ‘Mijn werk als onderzoeksjournalist en interviewer voor Over Mijn Lijk komt hier eigenlijk samen: de interviews zijn kritisch waar nodig, maar hebben ook een verdiepende inslag op persoonlijk gebied.’

Wekelijks te beluisteren en te bekijken

BOOS Grote Gesprekken verschijnt vanaf 9 juli wekelijks via NPO Luister en andere streamingdiensten. De afleveringen van de BOOS-interviewserie zijn ook te zien op YouTube en NPO Start.