BOOS viert tienjarig bestaan met avond in AFAS Live

Tekst: Ruth Smeets

BOOS bestaat tien jaar en viert dat met een speciale jubileumavond in AFAS Live in Amsterdam. Het BNNVARA-programma nodigt op woensdag 30 september kijkers, volgers en luisteraars uit om samen terug te kijken op het afgelopen decennium.

Tijdens de avond neemt Tim Hofman het publiek mee langs opvallende momenten uit tien jaar BOOS. Dat gebeurt met fragmenten, verhalen van achter de schermen, gesprekken met makers, muziek en ‘verrassingen uit het BOOS-archief’.

Lees ook: Albert Verlinde en Tim Hofman kijken vol afschuw naar De Bellinga’s



Van boos naar onboos

Tien jaar geleden trokken Tim Hofman en Marije de Roode voor het eerst op pad met een confettikanon. Hun doel was om onrecht aan te pakken en boze mensen onboos te maken. Inmiddels is BOOS uitgegroeid van online programma tot journalistiek platform met meer dan een miljoen volgers en ruim 550 video’s.

Onderwerpen die blijven hangen

In BOOS helpt Tim mensen die vastlopen bij instanties, oplichters of werkgevers die hun geld niet terugbetalen. Door de jaren heen kwamen onder meer TicketTribune, Amac en Expedia voorbij, net als problemen met huurverenigingen en huisjesmelkers. Ook maakte het programma afleveringen over straatintimidatie, kindvloggers en influencer marketing.

Grote impact

Een van de meest besproken uitzendingen was This is the Voice, over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Die aflevering werd bijna twaalf miljoen keer bekeken en zette een brede maatschappelijke discussie in gang over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ook andere uitzendingen leidden tot aandacht voor misstanden, Kamervragen en verantwoording door pandjesbazen, oplichters en misleidende verkopers.

Tickets voor jubileumavond

BOOS won de afgelopen tien jaar onder meer een Televizier-Ring en een Tegel. Ook werd Tim uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. De jubileumavond vindt plaats op woensdag 30 september in AFAS Live in Amsterdam. BNNVARA-leden kunnen via BNNVARA.nl/BOOS een ticket bestellen. Voor nieuwe leden is er een speciaal ticket inclusief lidmaatschap beschikbaar.