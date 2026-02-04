Albert Verlinde en Tim Hofman kijken vol afschuw naar De Bellinga’s

Tekst: Redactie Weekend

De vlog-familie Bellinga ligt onder vuur na een nieuwe vlog die veel verontwaardiging oproept. Bekende namen als Albert Verlinde en Tim Hofman reageren op fragmenten die online rondgaan. Op sociale media worden uitspraken en gedragingen uit de video hard bekritiseerd.

Op Threads wordt beschreven dat de familie ‘doen alsof ze in Artis lopen zodra ze lokale kindjes tegenkomen’. Een bericht dat Tim Hofman op datzelfde platform deelt, gepaard met een TikTok-video. De video toont meerdere fragmenten uit de vlog. Onder de TikTok verschijnen 634 reacties, merendeels afkeurend, en ook onder de vlogs stromen negatieve reacties binnen.

Ophef na nieuwe vlog

De commotie draait om de manier waarop in de vlog met lokale kinderen wordt omgegaan. Op Threads klinkt de vergelijking met een dierentuin en in de gedeelde TikTok zijn fragmenten te zien waarin wordt gezegd: ‘Ze zijn helemaal niet schuw’ en ‘Misschien drinkt ze alleen water en rijst’. Daarnaast stoort het velen dat de kinderen over hun wang worden geaaid.

Tekst gaat verder onder video met fragmenten die werd gedeeld door Tim Hofman.

Albert Verlinde: ‘Dit is zo’n dieptepunt.’

In RTL Tonight vertelt Albert Verlinde de vlogs altijd al af te keuren, maar dit een dieptepunt te vinden. Hij zegt te weten hoe de situatie in Zuid-Afrika is en benadrukt dat het waardevol kan zijn om je kinderen mee te nemen en te laten zien hoe het leven daar is. Toch: ‘Niet om als een soort toeristische attractie te behandelen, het aapjes kijken.’ Albert vond het verschrikkelijk om de beelden te zien. Beau van Erven Dorens merkt op dat het racisme niet uit de vlog is geknipt, waarop Albert uitlegt: ‘Die hebben zo’n eigen wereld opgebouwd, die zien dat niet eens.’ Hij hoopt dat de familie na alle reacties inziet dat ze fout zitten.

Tekst gaat verder onder video.

Verdienmodel en kinderarbeid

Albert verwijst ook naar eerdere ophef rondom de familie, naar aanleiding van een BOOS-aflevering. ‘Die familie is natuurlijk al een merkwaardige familie met dat verdienmodel rond het gezinsleven, dus ook je kinderen gewoon exploiteren met de vlogseries die ze maken.’ Hij vertelt zelf vaak te maken te hebben met de kinderarbeidswet en verbaasd te zijn dat zo’n vlog dan wel mag.

Reactie en cijfers van de familie

De familie heeft op YouTube 739.000 abonnees en gemiddeld 20.000 tot 30.000 weergaven per video. In de beschrijving van de vlogs schrijft de familie: ‘Fara & Daniel Bellinga maken al 12 jaar lang Youtube Videos. Het wordt dus niet ‘speciaal gemaakt voor kids’, maar voor ons zelf, herinneringen te kunnen opslaan voor ons & kids. En we graag delen. En is niet bewust voor boven de 18 jaar en ouder gemaakt. Al onze videos voldoen volledig aan de Youtube Family and Childproof guidelines.’ De vlog waar het om draait kun je hieronder bekijken.

Foto header (2019): ANP