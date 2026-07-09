Waarom Numidia niet meedoet aan het Songfestival

Tekst: Ruth Smeets

Numidia (26) doet voorlopig geen poging om namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Mocht Nederland volgend jaar terugkeren op het evenement, dan zal de zangeres geen nummer insturen.

Numidia heeft op dit moment haar handen vol aan haar hoofdrol in de musical The Bodyguard. Daarnaast vindt ze het nog te onrustig rond het Songfestival en wil ze wachten tot de sfeer weer beter is.

Numidia neemt voorlopig afstand van Songfestivalplannen

‘Ik heb mijn songfestivalambities even in de ijskast gezet. Ik wil even afwachten tot het allemaal weer lekker gezellig is. En ik wil heel graag met een gezellige smile naar het songfestival gaan en de winst mee terugnemen. Maar dat is niet op dit moment’, zegt Numidia tegen het ANP. Wanneer ze haar Songfestivalplannen weer oppakt, weet de zangeres nog niet. ‘Dat duurt denk ik nog eventjes. Dus ik wacht nu lekker en ga ervaring opdoen met musicals en andere dingen. En dan ben ik topfit als ik die kant op mag.’

Langgekoesterde droom

Numidia droomt al langer van deelname aan het Eurovisie Songfestival. In 2024 kwam ze dicht bij een plek namens Nederland, maar uiteindelijk koos AVROTROS voor Joost Klein. Ook Ilse DeLange en Karsu zouden destijds kans hebben gemaakt. Voor nu richt Numidia zich op andere projecten en wil ze vooral ervaring opdoen op het musicalpodium.

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Besluit over Nederland volgt later

Het is nog onzeker of Nederland in 2027 weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. AVROTROS heeft laten weten deze zomer met een besluit te komen. De omroep volgde de ontwikkelingen rond het evenement nauwlettend en wil eerst zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed de afgelopen editie niet mee vanwege de aanhoudende kritiek op de deelname van Israël. Ook Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland sloegen het festival over.