Dit land doet in 2027 voor het eerst mee aan het Eurovisie Songfestival

Tekst: Lisa Manche

Voor het eerst sinds 2015 is er een nieuw land toegevoegd aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union heeft woensdag aangekondigd dat Canada vanaf volgend jaar mee zal doen aan de wedstrijd.

Nieuw land

In 2015 was het Australië dat zich als nieuweling bij de wedstrijd voegde. Onlangs werd al bekendgemaakt dat de Canadese omroep CBC/Radio-Canada lid is geworden van de EBU. Het leek er daarom al op dat het land zou gaan deelnemen aan het Eurovisie Songfestival.

Eerdere Canadese artiesten

Songfestivalbaas Martin Green is ‘ontzettend blij’ dat Canada zich heeft aangesloten bij de wedstrijd. In het verleden hebben al meerdere Canadese artiesten meegedaan. Zo won Céline Dion bijvoorbeeld in 1988, maar kwam zij uit voor Zwitserland.

Deelname in 2027

De volgende editie van het Eurovisie Songfestival vindt in 2027 plaats in Bulgarije. Nederland deed afgelopen jaar niet mee aan het liedjesfestijn. Of ons land volgend jaar wel weer meedoet, is nog niet bekend.

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