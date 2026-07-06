Wil je zien! Koning Charles maakt ritje in Britse tank

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles bezocht maandag het Royal Tank Regiment in Bovington. Tijdens het bezoek nam de Britse vorst onder meer plaats in een tank van het leger.

De koning was bij het Tank Museum aanwezig als ceremonieel hoofd van het regiment. Die functie vervult Charles sinds 2023.

Koning Charles arriveert in pantserwagen

Koning Charles begon zijn bezoek in een Rolls-Royce-pantserwagen uit 1920. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn moeder, koningin Elizabeth, die in 1997 tijdens een bezoek aan het museum in dezelfde wagen reed. Volgens de Daily Echo maakte Charles een grap over het voertuig en noemde hij het ‘heel traag’.

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Koning Charles arriveert in pantserwagen

Koning Charles begon zijn bezoek in een Rolls-Royce-pantserwagen uit 1920. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn moeder, koningin Elizabeth, die in 1997 tijdens een bezoek aan het museum in dezelfde wagen reed. Volgens de Daily Echo maakte Charles een grap over het voertuig en noemde hij het ‘heel traag’.

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Rondrit in Challenger 2

Het bezoek eindigde met een rit in een Challenger 2-tank. Koning Charles nam plaats in de commandostoel, trok zijn colbert uit en zette een tankhelm op. Daarna reed de Britse vorst mee over de arena van het museum. Dat leverde opvallende beelden op.