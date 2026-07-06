In déze stad viert de koninklijke familie Koningsdag 2027

Tekst: Ruth Smeets

De plek waar koning Willem-Alexander volgend jaar Koningsdag viert, is bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte maandag bekend dat de viering op 27 april 2027 plaatsvindt in Lelystad.

Daarmee reist de koninklijke familie volgend jaar af naar Flevoland. Details over de invulling van de dag zijn op dit moment nog niet gedeeld.

Koningsdag in Flevoland

Koning Willem-Alexander woont de viering bij samen met leden van het koninklijk gezin en de koninklijke familie, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Welke familieleden precies meegaan, is nog niet bekend. Ook over de route en het programma is nog niets naar buiten gebracht. Die informatie volgt op een later moment.

Terugblik op Dokkum

Dit jaar vierde koning Willem-Alexander zijn 59e verjaardag in Dokkum. Ongeveer 21.000 mensen kwamen naar de Friese stad om bij de festiviteiten aanwezig te zijn. De koning en zijn familie deden mee aan verschillende onderdelen, waaronder schaatsen, een quiz en koekjes bakken. Aan het einde van het bezoek sprak de koning zijn waardering uit voor de dag. Hij noemde de viering een ‘onvergetelijke Koningsdag’. De quiz, die inmiddels een vast onderdeel lijkt te worden, werd gewonnen door prinses Amalia.

Eerste keer voor de koning

Voor koning Willem-Alexander wordt het de eerste keer dat hij Koningsdag viert in Flevoland. Zijn moeder bracht als toenmalig koningin Beatrix wel eerder op deze feestdag een bezoek aan de provincie. In 2006 ging zij naar Zeewolde en Almere. Lelystad neemt het stokje over van Dokkum, terwijl Doetinchem een jaar eerder het decor vormde. In 2027 wordt Koningsdag voor de veertiende keer gevierd. Daarvoor stond de feestdag 128 jaar lang bekend als Koninginnedag of Prinsessedag.