Zó viert Bibi Breijman haar 35e verjaardag

Tekst: Ruth Smeets

Bibi Breijman viert haar 35e verjaardag met een taart die verwijst naar haar Indische roots. De zangeres, vlogger en presentatrice deelde op Instagram beelden van haar feestelijke dag.

Daarop is te zien hoe Bibi Breijman blij poseert bij een zwembad. ‘Pandan bday’, schrijft ze daarbij, verwijzend naar de verjaardagstaart die ze samen met haar gezin at.

Bibi Breijman viert verjaardag met bijzondere taart

Voor haar verjaardag koos Bibi voor pandantaart. Pandan is een tropische plant die veel wordt gebruikt als smaakmaker in Indonesische gerechten. Daarmee maakte de taart haar verjaardag extra persoonlijk, omdat Bibi hiermee verwijst naar haar roots.

Tekst gaat verder onder de post.

Kinderen zijn haar cadeautjes

Op een andere foto deelt Bibi dat haar kinderen haar cadeautjes zijn. Samen met zanger Waylon kreeg ze drie kinderen: dochter Teddy en zoons Chester en Tjipto. Op de beelden is te zien hoe het gezin de verjaardag samen volop viert.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Cadeaus met goudkleurige details

Ook kreeg Bibi een schaal cadeau met goudkleurige decoratie met apen. Van haar moeder ontving ze een smaragdgroene lamp met een gouden standaard en een strik. Op Instagram stromen de felicitaties binnen.