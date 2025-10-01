Waylon verrast fans met countryalbum en openhartige docu van Bibi Breijman

Tekst: Denise Delgado

Waylon slaat een nieuwe muzikale weg in: hij brengt een countryalbum uit, gaat op tour en krijgt een documentaire. Dat maakte zijn management woensdag bekend. Het project, met de titel ‘Time Jumper’, draait volledig om countrymuziek. De eerste single ‘Let’s Get This Over With’ verschijnt op 3 oktober.

Mooie dingen onderweg

“Country Music is zowel muziek van vroeger als van nu, want het gaat om het vertellen van verhalen”, legt Waylon uit. ‘Howdy! Mooie dingen zijn onderweg, dus ik stuur alvast een rooksignaal,’ schrijft hij bij een video op Instagram waarin hij een joint opsteekt.

Documentaire gemaakt door vriendin Bibi

De documentaire Family Tradition is in handen van zijn partner Bibi Breijman en verschijnt eind dit jaar. Daarin zien we onder meer gesprekken met Waylons ouders en zijn reis naar Nashville.

Wanneer het album zelf uitkomt, is nog niet bekend. De theatertour start 12 november, gevolgd door een clubtour in 2026.

Waylon zit de laatste tijd niet stil: naast zijn muziek werkt hij ook aan een nieuwe tv-klus, waarmee hij binnenkort weer op het scherm te zien is. Meer hierover in de onderstaande video:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @OFFICIAL_WAYLON_MUSIC