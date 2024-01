Bibi Breijman geeft update over zwangerschap

Het gaat “echt stukken beter” met Bibi Breijman. Dat vertelde de zangeres en influencer aan RTL Boulevard. Breijman heeft tijdens haar zwangerschap last van hyperemesis gravidarum, extreme zwangerschapsmisselijkheid, zo deelde ze eerder op Instagram.

“Het was niet een makkelijke periode, maar je weet wel waar je het voor doet en je krijgt superveel steun”, zei ze voor de camera van het medium.

Haar vriend Waylon vond het soms moeilijk om haar zo te zien, zei de zanger. “Het is verschrikkelijk om daarnaast te staan en dat te zien, omdat je echt niks kan doen behalve waar zij om vraagt. Het is pas net weer omgedraaid. Acht, negen weken lang ben je in een soort van rush.”

Breijman en Waylon hebben samen al twee kinderen, Teddy en Chester. Ook tijdens die zwangerschappen had de zangeres last van zwangerschapsmisselijkheid.