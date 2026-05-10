Column: Onder soortgenoten

Tekst: Rick Evers

Deze column komt uit Weekend editie 19.

Met het klimmen der jaren heeft niet iedereen nog behoefte om een feestje te geven. Veel mensen houden het dan liever klein. Dat is vast ook de reden waarom uitvaarten soms uitmonden in een ware reünie, waarbij het wat ongemakkelijk voelt om te constateren dat het zelfs gezellig was. Ook al voelde hij er weinig voor – tachtig worden is wat hem betreft geen prestatie – kon de Zweedse koning Carl Gustaf er niet omheen om een feest van formaat te geven. En daarom was het voor veel bekenden uit zijn kring een welkom uitje.

Ooit was hij de jongste van de monarchen, maar inmiddels hoort hij bij de oude garde. Voor drie (ex) koninginnen, de Spaanse koningin Sofía, de Deense koningin Margrethe en onze koningin-in-ruste Beatrix, was het een fijn weerzien met oude bekenden. Ik zag Beatrix genieten van de gesprekjes die ze aanknoopte met onder meer Henri van Luxemburg, inmiddels ook officieel met pensioen, en het Deense koningspaar, dat een rij vóór haar zat. Zo gaat dat dan, zal ze hebben gedacht. Vroeger altijd prominent vooraan, nu als ex-majesteit een pas op de plaats. Wat Beatrix gemeen heeft met Margrethe en Sofía: alledrie stellen ze het al jaren – op hun manier – zonder hun man. De eerste twee als weduwe, in Sofía’s geval een bittere keuze, want ze is al jaren van Juan Carlos gescheiden van tafel en bed. En hoewel zij en de andere dames van haar generatie echt wel een aardige kring van familie, vrienden en bekenden hebben en ook nog wat werkzaamheden verrichten, is zo’n feestje in Stockholm een écht uitstapje voor ze. Het kost op hun leeftijd wel wat moeite. En er wordt meegedacht over hun leeftijd, zodat ze trappen – en daarmee soms ook fotografen – kunnen vermijden.

Beatrix’ hofdame Annemijn kreeg zelfs een ereplek, eigenlijk voor koninklijke gasten, zodat ze niet van de zijde van haar principaal hoefde te wijken. Beatrix loopt tegenwoordig met een stok, net als collega Margrethe, maar Sofía wil daar niets van weten. Ik stond op de gala-avond bij het Grand Hotel in Stockholm, tegenover het koninklijk paleis, waar fotograaf Patrick van Katwijk en ik een uitzonderlijke plek voor de deur kregen. Waar sommige royals getergd zouden reageren op een camera zo dichtbij, zo lieflijk bleef Sofía staan om te poseren. Plichtsgetrouw als ze is kan de monarchie, ondanks dat ze de 87-jarige leeftijd al heeft bereikt, nog altijd op haar rekenen. Ze piekert er niet over om haar galajurk in te ruilen voor makkelijke schoenen, of zelfs een stok. Ze ademt royalty. In het avondlicht schitterden haar juwelen ongelooflijk mooi.

Niet lang daarna kwam een koppel waar tientallen en tientallen fans aan de overkant van de straat op wachtten. Keurig achter het gespannen koord stonden talloze Zweedse Thailanders op hun koningspaar te wachten. In hun vaderland zouden ze zelden de kans hebben een glimp op te vangen. Hele wijken worden afgesloten als de koning zich verplaatst, om uit te sluiten dat iemand iets zou kunnen zien van hun mythische staatshoofd. En daar kwamen ze: koning Vajiralongkorn en koningin Suthida.

De koningin genoot er zichtbaar van om eens onder ’soortgenoten’ te zijn. Ze is een van de jongsten van haar generatie en voorheen kon ze nauwelijks in contact komen met haar collega’s. Zo kreeg zij eindelijk de kans een band op te bouwen met haar collega’s. Niet alleen de Thai aan de overkant hadden de avond van hun leven, ook deze voormalig stewardess van Thai Airways, die de belle van het bal was. Het was daarmee niet alleen een weerzien van oude bekenden, maar ook het smeden van nieuwe vriendschappen. Wie weet voor een heel leven.

Bestel je Weekend met meer royaltynieuws hier en lees hier meer columns van Rick Evers.