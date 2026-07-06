Reizen Meghan Markle en de kinderen nu wel of niet met prins Harry mee naar het Verenigd Koninkrijk?

Tekst: Ruth Smeets

Er is veel te doen om de geplande reis van prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Veiligheidszorgen beïnvloeden de plannen voortdurend.

De reis stond vooraf in het teken van een mogelijke familiereünie met koning Charles. Maar door zorgen over de veiligheid lijkt Harry zijn bezoek aan de Britse hoofdstad nu grotendeels alleen af te leggen.

Zonder gezin naar de Britse hoofdstad

Prins Harry stapt maandag alleen op het vliegtuig naar Londen. Lange tijd was onduidelijk of Meghan, Archie en Lilibet met hem zouden meereizen, maar volgens The Telegraph is besloten dat zij niet meegaan nadat een verzoek om extra beveiliging werd afgewezen. Sinds Harry en Meghan in maart 2020 hun officiële taken binnen de Britse koninklijke familie neerlegden, krijgen zij in het Verenigd Koninkrijk niet meer vanzelfsprekend politiebeveiliging. Bezoeken van prins Harry worden sindsdien per geval beoordeeld, nadat hij ze ruim van tevoren heeft aangekondigd.

Meghan later wel verwacht

Helemaal uitgesloten is een bezoek van het gezin aan het Verenigd Koninkrijk niet. Meghan wordt vrijdag namelijk verwacht bij prins Harry in Birmingham, waar een evenement plaatsvindt rond de Invictus Games. Die sportwedstrijd voor gewonde militairen en veteranen werd door prins Harry opgericht en wordt in 2027 in Birmingham gehouden. Volgens de woordvoerder bestaat ook nog een kans dat Archie en Lilibet later in de week aansluiten. De kinderen hebben hun opa, koning Charles, sinds 2022 niet meer gezien. Een ontmoeting zou daarom beladen zijn, zeker nu de koning te maken heeft gehad met gezondheidsproblemen.

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Prins Harry wil kinderen hun Britse wortels tonen

Volgens bronnen rond het stel vindt prins Harry het belangrijk dat zijn kinderen kennismaken met hun Britse achtergrond. Hij zou hen graag meenemen naar plekken die veel voor hem betekenen, waaronder Althorp, het ouderlijk huis van prinses Diana, waar zij begraven ligt. Een bron zegt: ‘Harry verlangt ernaar zijn kinderen naar het Verenigd Koninkrijk te brengen, om ze te laten zien waar hij vandaan komt en ze kennis te laten maken met hun erfgoed.’ Tegelijk benadrukt die bron dat de veiligheid vooropstaat. ‘Het is belangrijk voor hem dat de Engelse kant van hun erfgoed deel uitmaakt van hun leven. Maar hun veiligheid is alles. Er zijn echte en geloofwaardige dreigingen en hij zal zijn gezin niet in gevaar brengen.’

Reünie met koning Charles nog onzeker

Volgens de aangeleverde informatie zijn er voorzichtige plannen voor een ontmoeting met leden van de koninklijke familie, onder wie koning Charles. Die zou dan wel volledig privé plaatsvinden. Paleismedewerkers zouden hebben aangegeven dat er geen foto’s van een eventuele ontmoeting naar buiten mogen worden gebracht. Een ontmoeting met prins William en prinses Catherine lijkt niet waarschijnlijk. Prins Harry heeft tijdens zijn verblijf ook afspraken voor onder meer WellChild en Scotty’s Little Soldiers. Daarnaast wordt dinsdag een uitspraak verwacht in zijn zaak tegen Associated Newspapers, waarin Harry en anderen de Daily Mail beschuldigen van het gebruik van onrechtmatige middelen voor verhalen. De Daily Mail ontkent dat stellig.