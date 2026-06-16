Moeder Bridget Maasland thuis na ziekenhuisopname, maar herstel blijft zwaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bridget Maasland ziet dat haar moeder Elly langzaam vooruitgaat. In een video op Instagram vertelt de 51-jarige presentatrice dat er sprake is van ‘heel kleine stapjes’, al blijft de situatie zwaar.

De afgelopen periode was roerig voor Bridget Maasland en haar familie. Op 8 maart maakte de presentatrice bekend dat haar moeder de diagnose kanker had gekregen.

Opname in het ziekenhuis

Bridget gaf de afgelopen tijd geregeld updates over haar moeder. Het herstel verliep niet vlekkeloos: Elly werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis omdat ze veel pijn had en kampte met verwardheid en misselijkheid.

Delier blijft zwaar

Vorige week deelde Bridget dat haar moeder uit het ziekenhuis was ontslagen. Inmiddels gaat ze ‘iets vooruit’, vertelt de presentatrice in een video op Instagram. ‘Doordat ze met de juiste medicatie wel een paar uurtjes pakt. Maar ze zit ook nog wel echt in een delier (plotselinge ernstige verwardheid red.), wat ik heel schrijnend vind’, aldus Bridget.

Kleine lichtpuntjes voor Bridget Maasland

Toch zijn er ook momenten waarop het beter gaat. ‘Af en toe hebben we wel weer een echt gesprek, dat ik ook doorheb dat ze scherp is, maar dan zakt ze vaak ook weer weg.’ Vooruitgang is er volgens Bridget wel: ‘Al zijn het echt heel kleine stapjes. En in principe ben je nu al met heel kleine stapjes heel erg blij.’

Video over de diagnose van Bridget haar moeder: