Bridget Maasland deelt gezondheidsupdate moeder: ‘Niet zo goed’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het gaat niet goed met de moeder van Bridget Maasland. Haar moeder Elly, die een zwaar behandeltraject voor kanker ondergaat, ligt momenteel in het ziekenhuis.

Bridget Maasland deelt op Instagram een update over de gezondheid van haar moeder. Daarbij laat ze zien dat Elly in een rolstoel naar het ziekenhuis gaat. Voor Elly is het een intensieve periode, al zitten de behandelingen bijna op.

Bij de foto schrijft Bridget dat het momenteel minder goed gaat met haar moeder. ‘Het gaat helaas niet zo goed met mama waardoor ze vandaag in het ziekenhuis verblijft.’ Elly is sinds maart in behandeling voor haar ziekte. Ze ondergaat chemokuren en bestralingen. Volgens Bridget zijn de laatste behandelingen extra zwaar. ‘De laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar dan x1000!!!’

Eerdere twijfels

Eerder liet Elly weten dat ze in eerste instantie geen behandelingen wilde ondergaan vanwege haar fobie voor overgeven. Na gesprekken met artsen en dierbaren besloot ze daar toch op terug te komen. ‘Ik dacht altijd dat ga ik nooit doen. En nu zit ik hier, maar ik moet het ook nog volhouden, hè. We zijn er nog niet’, vertelde Elly destijds vanuit het ziekenhuis.

Hart onder de riem

Onder de update krijgt Bridget veel medeleven. Bekende namen als Chantal Janzen, Leco van Zadelhoff, Herald Adolfs en Maik de Boer laten van zich horen, terwijl ook volgers haar en Elly massaal een hart onder de riem steken. Woorden als ‘sterkte’ en ‘liefs’ komen veel voorbij. Een volger herkent de zware fase uit eigen ervaring en schrijft: ‘Veel sterkte! Het venijn (en nog 2 weken daarna) zit ‘m in de staart weet ik uit eigen ervaring.’