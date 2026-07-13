Victor Vlam en Tim Hofman botsen hard na BOOS-uitzending: ‘Ik hoor je rectificatie wel’

Tekst: Redactie Weekend

Victor Vlam en Tim Hofman zijn verwikkeld geraakt in een fel conflict over een BOOS-uitzending rond profvoetballer Redouan El Yaakoubi. Victor vindt dat Tim onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan en zijn eerdere betrokkenheid bij een commercieel bijlesbedrijf had moeten melden.

Tim Hofman ontkent dat hij informatie heeft verzwegen en noemt Victor Vlam een clown en een nitwit. De tv-criticus doet daar nog een schepje bovenop en stelt dat de presentator als journalist de levens van mensen kan verwoesten.

Victor wijst op betrokkenheid bij BrainBoost

BOOS en Follow the Money onderzochten in 2025 de stichting Durf te Dromen en het commerciële onderwijsbedrijf DTD van Redouan. Scholen zouden niet altijd hebben beseft dat zij zakendeden met een commerciële onderneming in plaats van met de stichting. De profvoetballer ontkende dat hij betrokkenen bewust had misleid, maar erkende dat het gebruik van vrijwel dezelfde namen tot verwarring kon leiden. In zijn podcast Victor Duidt TV stelt Victor dat Tim bij de uitzending had moeten vermelden dat hij betrokken is geweest bij BrainBoost, een commerciële bijles- en huiswerkschool. Volgens de tv-criticus kan daardoor op zijn minst de schijn van een commercieel belang ontstaan.

Tim Hofman eist rectificatie na beschuldiging

Tim reageert fel op de beschuldiging. Op sociale media schrijft hij: ‘Voor de goede orde: ik verzweeg helemaal niks. Ik had ooit, tot járen geleden wat aandelen in een huiswerkschool. Dat was ver voor die uitzending al niet meer zo. Dat bespraken we ook gewoon openlijk in Radio BOOS, en had die clown gewoon na kunnen vragen bij hen of bij mij. Dat wordt rectificeren.’ Op X richt hij zich rechtstreeks tot Victor: ‘Ik verzweeg helemaal niks, nitwit. ik had ooit, tot járen geleden wat aandelen in een huiswerkschool. dat was ver voor die uitzending al niet meer zo. bespraken we ook gewoon openlijk in Radio BOOS, en had je na kunnen vragen bij hen of bij mij. Ik hoor je rectificatie wel.’

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@VictorVlam en doe groetjes aan je tipgever Michel Scholte, die dit ook allemaal al wist – want dat heb ik hem allemaal gewoon al eens geDMd. — Tim Hofman (@debroervanroos) July 12, 2026

Ruzie escaleert verder op sociale media

Victor ziet in de reactie juist een bevestiging van zijn kritiek. ‘Wow. Tim erkent dus naast uithangbord ook eigenaar te zijn geweest van een concurrerend bedrijf van iemand die hij helemaal kapot heeft gemaakt. En hij dacht dat het niet nodig was om dit te vermelden. Veel succes met dat verhaal bij de Raad voor de Journalistiek.’ Tim laat het daar niet bij zitten: ‘Ja, dat had je ook al kunnen weten – net als ons publiek en iedereen ooit met Google. en dat is dus j a r e n geleden. de enige wow hier is voor hoe ongekend matig jij je huiswerk doet.’ Daarna voegt hij toe: ‘En doe groetjes aan je tipgever Michel Scholte, die dit ook allemaal al wist – want dat heb ik hem allemaal gewoon al eens geDMd.’

Victor Vlam noemt Tim een ‘grote prutser’

In De Oranjezomer zegt Victor dat hij ‘een klein beetje ruzie met Tim Hofman’ heeft. Nadat Hélène Hendriks de reactie van Tim laat zien, noemt de tv-criticus hem ‘heel defensief’. Hij vervolgt: ‘Maar ik vind gewoon Tim best wel een grote prutser als journalist eerlijk gezegd. Ik vind dat hij zorgvuldig te werk moet gaan. Hij is de levens van allemaal mensen aan het verwoesten.’ Victor erkent inmiddels dat Tim de aandelen ten tijde van de BOOS-uitzending niet meer had. Wel wijst hij erop dat de presentator nog zichtbaar is op het YouTube-kanaal van BrainBoost, maar zonder daarbij te vermelden dat de betreffende video’s zeven jaar geleden zijn geplaatst.

Bekijk Victor zijn reactie in De Oranjezomer hier: