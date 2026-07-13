Bram Krikke niet te spreken over twee vorige Men’s Health-covermodellen

Tekst: Redactie Weekend

Bram Krikke twijfelde tijdens zijn Men’s Health-avontuur niet alleen aan zijn eigen cover, maar haalde daarbij ook uit naar twee eerdere covermodellen.

In een vlog op het YouTube-kanaal van Daan Boom is te zien hoe Bram Krikke overweegt om met het traject te stoppen. Zijn Wie Is De Mol-vriend probeert hem ervan te overtuigen om door te zetten, maar Bram vreest dat het eindresultaat niet wordt zoals hij voor ogen heeft. Daarbij noemt hij Giel Beelen en Jaap Reesema als voorbeelden van hoe hij absoluut niet op de cover wil staan.

Bram wil niet eindigen als Giel Beelen

Al aan het begin van de vlog maakt Bram duidelijk dat hij hoge verwachtingen heeft van de fotoshoot. Hij wil niet zoals Giel Beelen op de cover staan, met een goed lichaam maar alsnog ‘niet het snoepje’ dat hij voor ogen heeft. Later slaat de twijfel opnieuw toe wanneer hij in de spiegel kijkt en concludeert dat het ‘niet zo vet’ wordt. ‘Dan moeten we er misschien gewoon mee kappen.’ Daan noemt dat onzin, maar erkent wel dat sommige mensen niet mooi op de cover staan.

Tekst gaat verder onder de vlog.

Fotoshoot moet volgens Bram wel ‘vet’ worden

Bram vreest dat zijn eigen uiterlijk ook naar zo’n tegenvallend plaatje neigt en wil daarom niets aan het toeval overlaten. ‘Als het er niet uitziet, dan ziet het er niet uit. Dan doe ik het niet. Dan kap ik.’ Wanneer de foto’s niet ‘vet’ worden, wil hij het blad zelfs verbieden om ze te delen. Daan zou in dat geval maar alleen op de cover moeten staan, maar daar voelt die niets voor.

Ook Jaap Reesema krijgt een sneer

Het vertrouwen in de stylist van Men’s Health is eveneens klein. Wanneer Daan opmerkt dat ze niet eens dik worden betaald voor het avontuur, zegt Bram dat het traject juist veel geld kost door alle dure producten voor het dieet. Bovendien verwacht hij dat ze de stylist zelf moeten betalen. Vervolgens haalt hij ook uit naar Jaap Reesema: ‘Dan sta je op de cover als Jaap Reesema en dat wil je niet. Oké het is eruit. Ik probeerde het nog met een omweg.’

Tekst gaat verder onder post.

‘Een treurig bestaan’

De zware voorbereiding maakt Bram ondertussen steeds minder enthousiast. Hij noemt het avontuur een ‘suf doel’, een ’treurig doel’ en ‘een treurig bestaan’. Daan beaamt dat gevoel: ‘Het is het meest trieste wat ik ooit heb gedaan denk ik.’ Bram vindt het wel fijn om te weten waar zijn lichaam toe in staat is, maar ziet inmiddels vooral op tegen de shoot. ‘Nu kom ik op het punt dat ik denk: dat weet ik nu, niet zo bijzonder, en dan zit er nog zo’n shoot aan vast.’ Van deze houding is overigens niets meer over wanneer het de dag van de covershoot is.