Afterparty De Toppers 2025 Bram Krikke

Bram Krikke deelt romantische beelden van huwelijksreis in Japan

Tekst: Denise Delgado

08/04/2026

Bram Krikke heeft op Instagram een inkijkje gegeven in de eerste week van zijn huwelijksreis met Robin Hölzken-Krikke. Het stel verblijft momenteel in Tokio, waar ze volop genieten van alles wat de stad te bieden heeft.

Bij een reeks foto’s laat Bram zien hoe hun dagen in Japan eruitzien. Zo hadden de twee vanuit hun hotelkamer uitzicht op de iconische Tokyo Tower. Ook stonden uitstapjes door de stad, een bezoek aan Disneyland en verschillende Japanse gerechten op het programma. Tussendoor namen Bram en Robin ook de tijd om even te ontspannen, onder meer met gezichtsmaskers.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Onder de post reageren volop bekende namen enthousiast op de beelden. Tina de Bruin noemt het ‘heerlijk’, terwijl ook Quinty Misiedjan laat weten mee te genieten. Daarnaast laten onder anderen Daan Boom, Bas Smit en Floris Göbel reacties achter.

Bram en Robin gaven elkaar op 8 augustus 2025 het jawoord. Dat maakten ze destijds bekend met een trouwfoto op Instagram. De twee zijn inmiddels zo’n drie jaar samen. Bram sprak al voordat de relatie begon openlijk zijn bewondering uit voor Robin. In interviews noemde hij haar eerder zelfs ‘de knapste vrouw ter wereld’.

Bekijk ook:

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise