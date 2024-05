Domien Verschuuren na bijna 74 uur gepakt door Bram Krikke

De op de vlucht geslagen Domien Verschuuren is donderdagochtend na 73 uur, 51 minuten en 39 seconden gepakt door zijn Qmusic-collega Bram Krikke. Verschuuren moest voor het radiospel Wanted Domien zorgen dat hij honderd uur niet zou worden aangetikt door Krikke. Dat is niet gelukt, want zijn collega wist hem te pakken in de Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant.

Verschuuren had tijdens zijn vluchtpoging geen geld en alleen een telefoon zonder internet bij zich. Krikke kreeg bij zijn zoektocht hulp van luisteraars die tips konden doorgeven. Luisteraars konden ook voorspellen hoe lang het zou duren voordat de dj werd gepakt en zo geld winnen. De winnaar wordt donderdagmiddag bekendgemaakt in de Q-middagshow.

De afgelopen dagen waren via de website van Qmusic steeds updates te volgen van de zoektocht van Krikke naar Verschuuren.