Qmusic-dj Domien Verschuuren vlucht week lang voor ‘jager’ Bram Krikke

Qmusic-dj Domien Verschuuren is vanaf maandagochtend op de vlucht voor zijn collega-dj Bram Krikke. De twee dj’s nemen het tegen elkaar op in het radiospel Wanted Domien, waarbij het de bedoeling is dat Verschuuren honderd uur lang niet wordt aangetikt door Krikke. “Ik denk dat het een pittige kluif wordt”, vertelt Verschuuren, die naar eigen zeggen geen heel sportieve jongen is.

Verschuuren heeft zich de afgelopen tijd wel goed voorbereid, vertelt hij aan het ANP. “Ik ben niet een heel sportieve jongen. Ik ben wel weer gaan hardlopen en was ook in de sportschool te vinden. Maar ik weet niet of dat mijn redding gaat worden”, zegt de 36-jarige Verschuuren. “Ik denk dat mijn strategie belangrijker wordt.”

Geen geld, geen telefoon

De dj heeft tijdens zijn vluchtpoging namelijk geen geld en alleen een telefoon zonder internet tot zijn beschikking. “Dat is denk ik de grootste uitdaging”, lacht Verschuuren. Daar komt nog bij dat hij maximaal 60 minuten gebruik mag maken van één vervoersmiddel en 60 minuten op dezelfde plek mag zijn en moet dus gratis vervoer zien te regelen. “Ik ben geen lifter, dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Maar gelukkig hoef je niet naar Spanje of Frankrijk. Het speelt zich af binnen de Nederlandse landsgrenzen.”

10.000 euro

Luisteraars van Qmusic mogen voorspellen hoe lang het duurt voordat Verschuuren gepakt wordt en kunnen daarbij 10.000 euro winnen. Dat kan het voor de dj extra ingewikkeld maken om hulp in te schakelen, al is het niet toegestaan om hem fysiek tegen te houden. “Het kan voor mij dus een psychologisch spelletje worden: wie kan ik vertrouwen en wie niet?”

Tips

Zijn tegenstander Krikke kan bovendien wel rekenen op de steun van de Qmusic-luisteraar. Zij kunnen tips doorgeven en de dj’s die in de studio radio maken, geven die tips vervolgens door aan Krikke. De hele jacht is bovendien live te volgen op de radio en online via de socialemediakanalen en app van de radiozender.

Verschuuren denkt dat hij wel kans maakt om uit de handen van Krikke te blijven. “Ik ga er alles aan doen om die 100 uur te halen. Het is zeker te doen, maar geen gegeven.” Mocht Verschuuren toch voor het einde van het spel worden gepakt, dan lijkt het hem zeker leuk om voor een volgende keer te rollen om te draaien. “Ook om te kijken of het andersom makkelijker is. Hij heeft zoveel meer middelen. Dus mocht dat gebeuren, dan wil ik revanche.”