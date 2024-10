Bram Krikke wil intieme bruiloft ‘lekker’ in Nederland: oma moet erbij zijn

Bram Krikke en zijn verloofde Robin Holzken willen “lekker” in Nederland trouwen. Dat vertelt de onlinemaker en radio-dj in gesprek met het tijdschrift &C. Krikke vroeg zijn vriendin in juli ten huwelijk.

“Het wordt in ieder geval intiem, met alleen familie en vrienden, en lekker in Nederland, zodat iedereen erbij kan zijn die we erbij willen hebben”, vertelt de 30-jarige Krikke. “Ik hoef niet helemaal naar Italië of zo, dan vind ik het leuker als Robins oma er gewoon bij is.”

Het stel is al voorzichtig bezig met het plannen van de bruiloft. “Het heeft niet prio één, maar we willen het liefst wel ergens volgend jaar trouwen, dus we zijn een beetje naar locaties aan het kijken.”

Droomvrouw

Over zijn relatie maakt Krikke zich totaal geen zorgen, de twee zijn stapelgek op elkaar. “We sluiten dusdanig goed op elkaar aan, niet alleen qua interesses, maar ook qua normen en waarden, hoe we in het leven staan en hoe vrij we elkaar laten, dat het klopt en veilig voelt”, vertelt hij. “Ze is in alle opzichten een droomvrouw. Daardoor weet ik duizend procent zeker dat zij het is.”