Formule 1, Premier League en darts mogelijk van Viaplay naar Videoland

Tekst: Evelien Berkemeijer

Videoland wil de Nederlandse activiteiten van Viaplay overnemen. Daarmee krijgt de streamingdienst naast films, series en lokaal entertainment ook de beschikking over live sport.

Het gaat onder meer om de Formule 1, voetbal uit de Engelse Premier League en internationale dartwedstrijden van PDC Darts. De sportrechten en programmering van Viaplay Nederland moeten na afronding van de overname worden geïntegreerd in Videoland. De transactie is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringsprocedures.

Sport moet tweede pijler worden

Met de uitbreiding wil Videoland sport als tweede belangrijke pijler naast entertainment neerzetten. Ellen van den Berghe, directeur Streaming bij DPG Media, zegt daarover: ‘Het is al langer onze ambitie om naast ons entertainmentaanbod met sport een sterke tweede pijler te bouwen. Samen sport kijken zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld en die beleving verschuift in sneltreinvaart naar streaming. Met de programma’s, de sportrechten en het platform dat Viaplay succesvol heeft neergezet in Nederland, kunnen we een prachtig sportaanbod naar Videoland brengen. Met deze stap bouwen we verder aan een toekomstbestendig Nederlands streamingplatform dat kan concurreren met de grootste internationale spelers.’

Voorlopig geen verandering voor abonnees

Voor bestaande abonnees van Viaplay verandert er voorlopig niets. Zij houden toegang tot hun huidige abonnement en kunnen de vertrouwde app blijven gebruiken. Pas na afronding van de overname worden de sportrechten en programma’s ondergebracht bij Videoland. Bij Viaplay Nederland werken momenteel ongeveer vijftig medewerkers. Zij zullen bij de overname in dienst komen van DPG Media. Wanneer de integratie precies wordt afgerond, is niet bekendgemaakt.