Annemiek van Vleuten opent nieuwe editie van NPO Radio 1 Tourcafé

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het NPO Radio 1 Tourcafé opent deze zomer opnieuw de deuren bij Beeld & Geluid in Hilversum. Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 juli kunnen bezoekers er luisteren naar NOS Radio Tour de France en de etappes volgen op grote schermen.

Meervoudig wielerkampioen Annemiek van Vleuten verricht op zaterdag 18 juli om 14.30 uur de opening van NPO Radio 1 Tourcafé. De presentatie van NOS Radio Tour de France is in handen van Henry Schut en Ghislaine Plag, die dit jaar voor het eerst aan het radioprogramma meewerkt.

Franse camping bij Beeld & Geluid

Het terrein rond Beeld & Geluid wordt negen dagen lang ingericht als een Franse camping. Er komt een terras met bistrostoeltjes, een jeu-de-boulesbaan en een aanbod van bijpassende hapjes en drankjes. De radiostudio bevindt zich in een grote camper, terwijl bezoekers de wieleretappes op meerdere grote televisieschermen kunnen bekijken.

Dagelijks optredens en Tourquiz

In het Tourcafé zijn dagelijks optredens van onder anderen Douwe Bob, Loïs Lane, Caro, Het Goede Doel met Henk Westbroek, Alain Clark en Time Bandits. Tijdens de openingsdag treedt Nederpop All Stars op, samen met Trafassi, Mai Tai, Nol Havens van VOF de Kunst en Erik Mesie van Toontje Lager. Op de rustdag, maandag 20 juli, presenteren Ghislaine en Henry de Tourquiz XL, waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen.

Ook andere radioprogramma’s vanuit Hilversum

Naast NOS Radio Tour de France worden verschillende andere programma’s vanuit het Tourcafé uitgezonden. De Taalstaat is op zaterdag 18 en 25 juli te horen van 11.00 tot 13.00 uur, gevolgd door In de Kantine van 18.00 tot 19.00 uur. Op zondag 19 en 26 juli komt De Perstribune tussen 12.00 en 14.00 uur vanuit Beeld & Geluid.

Het Tourcafé is gratis toegankelijk en ligt naast station Hilversum Media Park. Binnen is een bewaakte stalling voor racefietsen en e-bikes. Ook is er parkeergelegenheid voor bezoekers die met de auto komen. Actuele openingstijden staan op deze site.