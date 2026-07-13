Shorttracker Sven Roes terug in Nederland en herenigd met familie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Shorttracker Sven Roes is zondag teruggekeerd naar Nederland en verkeert in goede gezondheid.

De 26-jarige schaatser is herenigd met zijn familie, meldt schaatsbond KNSB. Sven Roes was enige tijd vermist. De bond laat weten dat de kwestie vanaf nu als een privéaangelegenheid wordt beschouwd.

Alarm geslagen na vermissing

Ruim twee weken geleden sloegen meerdere shorttrackcollega’s alarm vanwege de vermissing van Sven. Enkele dagen later werd zijn auto op Schiphol aangetroffen, waarna zijn familie met hem in contact kwam. Vervolgens werd bekend dat hij een teken van leven had gegeven. ‘Wij blijven met veel vragen achter’, stond toen in de verklaring.

Familie Sven Roes vraagt om rust en privacy

In een nieuwe verklaring bedankt de familie iedereen voor de steun. ‘De familie en Sven willen iedereen bedanken voor hun steun, aandacht en betrokkenheid, maar zij hebben nu behoefte aan rust en privacy’, is te lezen in de verklaring van de KNSB. ‘Zij gaan ervan uit dat dit wordt gerespecteerd.’

De schaatsbond benadrukt niet verder op details in te gaan. De KNSB beschouwt de kwestie vanaf nu als een privé-zaak.