Deze thrillers wil je deze zomer niet meer wegleggen (en je krijgt ze bij een mini-abonnement!)

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zon, een fijne plek om te ontspannen en een boek dat je vanaf de eerste bladzijde meesleept: meer heb je deze zomer bijna niet nodig. Met de zomeractie van Weekend haal je niet één, maar twee bloedstollende thrillers in huis.

Bij een mini-abonnement op Weekend ontvang je zeven edities van het blad én de boeken Modelmoord en Wurgcontract voor slechts € 29,95. Daarnaast krijg je direct toegang tot eerdere digitale edities. Na de actieperiode stopt het abonnement automatisch.

Glamour met een duister randje

In Modelmoord neemt Marelle Boersma je mee naar een wereld vol luxe, geheimen en gevaar. ‘Topmodel Bo lijkt het perfecte leven te leiden: luxe reizen, exclusieve feestjes en een droomvilla op Malta met haar vriend Nick. Maar achter de glitter en glamour schuilt een harde wereld. De moordende concurrentie zet Bo ertoe aan een riskant afslankmiddel te gaan gebruiken. Dan ontdekt ze dat Nick haar bedriegt. Op een feest van het modellenbureau wordt haar grootste rivaal – én Nicks nieuwe geliefde – dood aangetroffen. Is Bo de dader, of is zij het volgende slachtoffer?’

Een ontmoeting die levensgevaarlijk wordt

Ook Wurgcontract van Loes den Hollander laat je niet snel los. De omschrijving begint mysterieus: ‘Gaby, Michelle en Else zijn op zoek naar liefde. En dan is daar die mooie man. Toch hadden ze maar beter uit zijn buurt kunnen blijven…’ De tekst vervolgt: ‘Hij kan Henri heten, of Dirk, of Flint, kies maar een naam. Hij kan de man zijn die bij je om de hoek woont of op een andere planeet. Hij is zeker jaloersmakend mooi en dat weet hij. Het maakt niet uit of je een man bent of een vrouw, je zult van hem onder de indruk zijn. Toch kun je maar beter bij hem uit de buurt blijven.’

Modelmoord en Wurgcontract zijn twee thrillers die je vanaf de eerste pagina in hun greep houden. Ideaal voor een middag in de zon, een lange zomeravond of ieder ander moment waarop je even volledig wilt verdwijnen in een spannend verhaal. Klik hier om gebruik te maken van onze zomeraanbieding!

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