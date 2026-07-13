Scheidsrechter Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Scheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. De KNVB heeft het verdrietige nieuws bevestigd aan de NOS. De doodsoorzaak is niet bekend.

Rob Dieperink floot bijna honderd wedstrijden in de Eredivisie en was ook internationaal actief als VAR. Afgelopen zaterdag leidde hij nog het oefenduel tussen Go Ahead Eagles en Apollon FC.

Bijna honderd duels in de Eredivisie

Op 9 maart 2012 leidde Rob zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal. Het ging om het duel tussen Telstar en Go Ahead Eagles, dat destijds in de Keuken Kampioen Divisie werd gespeeld. Sinds 2017 was hij actief als scheidsrechter in de Eredivisie, waar hij uiteindelijk bijna honderd wedstrijden floot.

Ook internationaal actief als VAR

Naast zijn werkzaamheden in Nederland was Dieperink internationaal actief als VAR. Zo maakte hij deel uit van het arbitrale team tijdens het EK 2024 in Duitsland. Twee maanden geleden werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een zeventienjarige jongen, maar de zaak werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. De FIFA besloot hem vanwege de beschuldiging niet meer in te zetten als VAR tijdens het WK. ‘Het doet mij veel verdriet dat ik ten onrechte beschuldigd ben’, zei hij daarover tegen De Telegraaf.

Terugkeer na de zomerstop

Scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen liet begin juni weten dat Dieperink intensief werd begeleid door de KNVB. Het was de bedoeling dat de scheidsrechter na de zomerstop zou terugkeren in het betaald voetbal. ‘Het heeft een ontzettende impact gehad’, aldus Van Meenen eerder tegen ESPN.

KNVB diepbedroefd

De KNVB reageert geschokt op het overlijden. ‘We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Met Rob verliest de arbitrage een zeer gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar bovenal een fijne en betrokken collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.’