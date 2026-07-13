Van De Cock en Vledder tot Lowietje: dit is de cast van de nieuwe Baantjer

Tekst: Evelien Berkemeijer

De vertrouwde wereld van Baantjer keert terug naar het scherm. Naast Thomas Acda als rechercheur De Cock zijn nu ook de andere hoofdrolspelers van de nieuwe misdaadserie bekend.

De opnames van Baantjer zijn inmiddels begonnen. De serie blijft dicht bij het origineel, maar krijgt tegelijkertijd een eigentijdse uitstraling. In 2027 is Baantjer te zien op SBS6 en te streamen bij Videoland.

Thomas Acda krijgt Jonas Smulders aan zijn zijde

Eerder werd al bekend dat Thomas Acda de rol van rechercheur Jurriaan de Cock speelt. Zijn vaste collega Dick Vledder wordt vertolkt door Jonas Smulders, bekend van De Oost en Forever Rich. Ook Stephanie van Eer maakt deel uit van het team op bureau Warmoesstraat als Vera Prins. Nasrdin Dchar speelt Ab Keizer, terwijl Carolien Spoor te zien is als Els Peeters.

Monic Hendrickx wordt commissaris Buitendam

De leiding op het bureau is in handen van commissaris Buitendam, gespeeld door Monic Hendrickx. Samen buigt het team zich over uiteenlopende misdaadzaken in het herkenbare Amsterdam. Daarbij draait het niet alleen om het vinden van de dader, maar ook om de mensen achter de misdaad en de samenwerking tussen De Cock, zijn collega’s en de commissaris. Elke aflevering nodigt de kijker uit om zelf mee te puzzelen.

René van ’t Hof neemt plaats in Café Lowietje

Ook Café Lowietje keert terug in de nieuwe serie. René van ’t Hof speelt Smalle Lowietje, bij wie De Cock en zijn collega’s hun vaste momenten beleven. Daarnaast wordt een geliefde traditie voortgezet: in iedere aflevering duikt een bekende Nederlander op als lijk. Wie die verrassende gastrollen gaan spelen, is nog niet bekend.

Opnames van nieuwe Baantjer zijn begonnen

Baantjer blijft volgens de makers dicht bij het origineel, met spannende moordzaken, de herkenbare dynamiek binnen het politieteam en de vertrouwde ontmoetingen in het café. De serie wordt geproduceerd door NL Film, in samenwerking met Talpa Network. De nieuwe afleveringen verschijnen in 2027 op SBS6 en Videoland.

Interview met Jonas Smulders over Baantjer: