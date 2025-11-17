Thomas Acda

Thomas Acda is nieuwe De Cock in Baantjer

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/11/2025

De iconische speurder keert terug op televisie en ditmaal met Thomas Acda in de hoofdrol. De acteur krijgt de eer om de bekende rechercheur nieuw leven in te blazen in een verse reeks van Baantjer, die volgend jaar verschijnt bij SBS 6. Een woordvoerder van Talpa Network bevestigt dit aan AD.

Thomas Acda volgt de geliefde Piet Römer op, die jarenlang het gezicht vormde van de oorspronkelijke serie. De acteur vertolkte eerder politierollen, onder meer in De Vuurwerkramp en Bureau Raampoort, gebaseerd op de boekenreeks van Simon de Waal en Appie Baantjer.

Setting en opbouw van de afleveringen

De reeks speelt zich opnieuw af in Amsterdam en volgt de klassieke structuur. Elke episode opent met een lijk, regelmatig vertolkt door een bekende Nederlander, waarna De Cock aan de slag gaat om de waarheid boven tafel te krijgen. De basis ligt bij de originele romans van A.C. ‘Appie’ Baantjer.

Achtergrond van de boekkeuze

Aanvankelijk lag het plan er om de verhalen te laten steunen op het werk van Peter Römer, die het oeuvre van zijn in 2010 overleden vader voortzet. Volgens een woordvoerder van Banijay Benelux kon de producent echter ‘helaas geen overeenstemming bereiken met de uitgeverij’. Daarom grijpt men terug op de oorspronkelijke boeken van Appie Baantjer.

Productiepartners en totstandkoming

De serie wordt ontwikkeld door NL Film in samenwerking met Talpa Network. De productie bestaat uit tien afleveringen en zal zowel lineair op SBS 6 worden uitgezonden als beschikbaar zijn bij Videoland. De overige acteurs worden later bekendgemaakt. Volgens de woordvoerder blijft de vertrouwde opzet behouden.

BRON: AD FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Mariska Bauer

Mariska Bauer onthult geslacht eerste kleinkind: ‘Het avontuur als opa en oma begint’

Bij de familie Bauer hangt pure voorpret in de lucht. Mariska Bauer kan haar geluk nauwelijks op, want zij en Frans staan op het punt een heel nieuw hoofdstuk in te gaan: ze worden grootouders. 
Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Dít gebeurt er komende week in ‘GTST’!

Morgen begint er weer een nieuwe werkweek. Dat betekent bij RTL 4 ook vier nieuwe afleveringen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.
Weekend Emma Bunton

In de spotlight: Emma Bunton

Toen Emma Bunton op haar 25ste hoorde dat ze door endometriose maar vijftig procent kans had om zwanger te worden, stortte haar wereld in. Kinderen krijgen was namelijk al van jongs af aan haar grootste wens. ’Dat was een heel enge periode in mijn leven.’ Maar ze had geluk..
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien