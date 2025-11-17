Thomas Acda is nieuwe De Cock in Baantjer

Tekst: Evelien Berkemeijer

De iconische speurder keert terug op televisie en ditmaal met Thomas Acda in de hoofdrol. De acteur krijgt de eer om de bekende rechercheur nieuw leven in te blazen in een verse reeks van Baantjer, die volgend jaar verschijnt bij SBS 6. Een woordvoerder van Talpa Network bevestigt dit aan AD.

Thomas Acda volgt de geliefde Piet Römer op, die jarenlang het gezicht vormde van de oorspronkelijke serie. De acteur vertolkte eerder politierollen, onder meer in De Vuurwerkramp en Bureau Raampoort, gebaseerd op de boekenreeks van Simon de Waal en Appie Baantjer.

Setting en opbouw van de afleveringen

De reeks speelt zich opnieuw af in Amsterdam en volgt de klassieke structuur. Elke episode opent met een lijk, regelmatig vertolkt door een bekende Nederlander, waarna De Cock aan de slag gaat om de waarheid boven tafel te krijgen. De basis ligt bij de originele romans van A.C. ‘Appie’ Baantjer.

Achtergrond van de boekkeuze

Aanvankelijk lag het plan er om de verhalen te laten steunen op het werk van Peter Römer, die het oeuvre van zijn in 2010 overleden vader voortzet. Volgens een woordvoerder van Banijay Benelux kon de producent echter ‘helaas geen overeenstemming bereiken met de uitgeverij’. Daarom grijpt men terug op de oorspronkelijke boeken van Appie Baantjer.

Productiepartners en totstandkoming

De serie wordt ontwikkeld door NL Film in samenwerking met Talpa Network. De productie bestaat uit tien afleveringen en zal zowel lineair op SBS 6 worden uitgezonden als beschikbaar zijn bij Videoland. De overige acteurs worden later bekendgemaakt. Volgens de woordvoerder blijft de vertrouwde opzet behouden.

BRON: AD FOTO: ANP