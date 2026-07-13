Rens Kroes is zwanger van haar tweede kind

Tekst: Ruth Smeets

Rens Kroes (39) is zwanger. De kookboekenschrijfster en ondernemer maakt maandag via Instagram bekend dat zij haar tweede kind verwacht.

De afgelopen tijd deden al geruchten de ronde over een mogelijke zwangerschap. Met twee foto’s op haar afgeschermde Instagram-account, waarop haar babybuik duidelijk te zien is, bevestigt Rens Kroes het nieuws nu zelf. Wanneer zij is uitgerekend en of zij een jongen of meisje verwacht, deelt ze niet.

Bijzondere boodschap op Instagram

Bij de zwangerschapsfoto’s plaatst Rens, het zusje van voormalig topmodel Doutzen Kroes, een persoonlijke en poëtische tekst. ‘I followed the river, listening to the heartbeat of Mother Earth. It led me through deep waters and toward the ocean. I’ve weathered storms, found my strength, and learned to trust my heart. Now I surrender to the tide. Full. Strong. Protected. And I flow…’, schrijft ze. Op de beelden poseert ze in een beige jurk in de natuur. Op een van de foto’s rusten meerdere handen op haar buik.

Tekst gaat verder onder de video.

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Tweede kindje voor Rens en Sid

Rens en haar echtgenoot Sid S. werden in 2020 voor het eerst ouders, toen dochter Maya Jade werd geboren. Een jaar later vertelde de influencer dat het stel in het geheim was getrouwd. Eerder sprak ze openlijk over het verlies van een tweeling tijdens een vroege zwangerschap. Daarmee wilde ze bijdragen aan het doorbreken van het taboe rondom miskramen.

Sid zit gevangenisstraf uit

De bekendmaking van de zwangerschap komt terwijl er veel aandacht is voor de privésituatie van Rens. Sid werd in 2024 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar wegens de verkrachting van een vrouw in 2016. De Hoge Raad verwierp vorig jaar zijn cassatieberoep, waardoor de veroordeling definitief werd. Hij zit zijn straf momenteel uit.