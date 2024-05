Man Rens Kroes in cassatie tegen veroordeling voor verkrachting

Sid S., de man van foodblogger Rens Kroes, gaat in cassatie tegen de veroordeling van 4,5 jaar celstraf die hij in april kreeg opgelegd voor verkrachting. Dat bevestigt een woordvoerder van de Hoge Raad na berichtgeving van De Telegraaf. Iemand kan in cassatie gaan als hij het niet eens is met een opgelegde straf. De Hoge Raad beoordeelt dan of het recht juist is toegepast tijdens het proces.

Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde de man van Kroes tot een celstraf van 4,5 jaar omdat hij in 2016 een vrouw verkracht heeft. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken daarvoor een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar tegen S. De 41-jarige man moest daarnaast ook de proceskosten van 3345 euro en een schadevergoeding van ruim 10.000 euro betalen aan het slachtoffer, bestaande uit zowel materiële als immateriële schade.

Lees ook: Man van Rens Kroes veroordeeld tot celstraf van 4,5 jaar

Eerder al veroordeeld

S. werd in 2019 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Daartegen ging hij in hoger beroep. Dat zou aanvankelijk in maart vorig jaar dienen, maar dat werd toen uitgesteld omdat de verdediging getuigen wilde horen. Daarna zou het hoger beroep in december vorig jaar dienen. Toen werd het uitgesteld omdat de vader van S. vlak voor de zitting overleed.