Acteur Steve Buscemi geslagen tijdens wandeling in New York

Steve Buscemi is herstellende nadat een onbekende man hem vorige week in New York in zijn gezicht sloeg. Dit meldt de Amerikaanse krant New York Post.

De 66-jarige Buscemi wandelde vorige week door de buurt Kips Bay toen een onbekende man op hem afstapte en hem op klaarlichte dag aanviel. De acteur liep daarbij zwellingen in zijn gezicht op rond zijn linkeroog en werd voor behandeling naar het Bellevue-ziekenhuis gebracht. Ondertussen ging zijn aanvaller ervandoor en die is nog steeds op de vlucht, volgens politiebronnen die de New York Post sprak.

Verdrietig

“Steve Buscemi werd aangevallen in Mid-Town Manhattan, opnieuw een slachtoffer van een willekeurige gewelddaad in de stad”, verklaarde de woordvoerder van de Boardwalk Empire-acteur. “Het gaat goed met hem en hij is dankbaar voor de steun die hij krijgt, ook al is het ongelooflijk verdrietig voor iedereen dat dit gebeurde terwijl hij gewoon door de straten van New York liep.”