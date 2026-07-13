Hilarische beelden: prins Harry doet aan geitenyoga

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry (41) bezocht zaterdag een het Scotty’s Summer Festival in Warwickshire. Tijdens een yogasessie met geiten kreeg de Britse prins onverwacht een dier boven op zijn kruis.

Het jaarlijkse festival is bedoeld voor kinderen die een ouder hebben verloren die in het leger diende. Naast de yogales deed prins Harry mee aan verschillende activiteiten en sprak hij openhartig over moeilijke dagen.

Pijnlijk moment op de yogamat

Tijdens de les lag prins Harry op zijn rug toen een geit plotseling op zijn kruis sprong. De prins sloeg direct zijn handen voor zijn lichaam en begon vervolgens te lachen. Een aanwezige grapte dat zijn beveiligers de ‘kroonjuwelen’ niet goed hadden beschermd. Prins Harry keek ondertussen verbaasd naar de geit en riep: ‘Au! Wat ben je aan het doen?’

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Openhartig antwoord op emotionele vraag

Later op de dag stelde de 9-jarige Poppy hem een persoonlijke vraag. Haar vader Daniel Turnbull overleed in juli 2020 aan leukemie. ‘Waar moet je om lachen als je een moeilijke dag hebt gehad?’, wilde ze weten. De vraag raakte prins Harry zichtbaar. ‘Dat komt wel even binnen’, zei hij terwijl hij naar zijn hart wees. ‘Soms heb je gewoon een moeilijke dag. Het is niet altijd mogelijk om te lachen. Maar mijn hond laat me lachen en mijn kinderen laten me lachen. En als ik echt wil lachen, zet ik waarschijnlijk iets heel grappigs op televisie aan.’ Daarna richtte hij zich ook tot de andere kinderen. ‘Er zijn dagen waarop je graag zou willen lachen, maar waarop dat misschien niet lukt. Jullie hebben wel broers, zussen, vrienden en deze gemeenschap. Ik denk dat lachen aan het einde van een zware dag het beste medicijn is.’

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Steun aan kinderen van militairen

Prins Harry steunt Scotty’s Little Soldiers sinds 2017 en werd in 2023 wereldwijd ambassadeur van de organisatie. De stichting helpt kinderen die een ouder hebben verloren die in de Britse strijdkrachten diende. De prins verloor zelf zijn moeder, prinses Diana, toen hij 12 jaar oud was. Ook diende hij in het Britse leger. Tijdens het festival werd hij behalve door geiten ook belaagd met waterballonnen op een opblaasbare hindernisbaan.

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Opnieuw samen met koning Charles

Prins Harry is al enkele dagen in het Verenigd Koninkrijk voor afspraken rond de door hem bedachte Invictus Games. Volgens Britse media kwamen Meghan Markle en hun kinderen Archie (7) en Lilibet (5) vanuit hun vakantie in Europa ook naar het land. Het gezin zou vrijdag voor het eerst in jaren gezamenlijk tijd hebben doorgebracht met koning Charles. Het zou voor de Britse koning de eerste keer sinds 2022 zijn geweest dat hij Harry, Meghan en hun kinderen tegelijk zag.