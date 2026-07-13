Nieuw gezin en grote mijlpalen in nieuw seizoen van ‘Een Huis Vol’

Tekst: Ruth Smeets

Bruiloften, verhuizingen en eerste schooldagen staan centraal in het nieuwe seizoen van ‘Een Huis Vol’. Naast de terugkeer van de families Bal, Blom en Lopez maken kijkers kennis met de familie De Lange uit het Noord-Hollandse Winkel.

Het 22ste seizoen van ‘Een Huis Vol‘ volgt opnieuw de dagelijkse gang van zaken binnen verschillende grote gezinnen. Daarbij is er aandacht voor praktische uitdagingen, volle agenda’s en belangrijke gebeurtenissen binnen de families.

Familie De Lange maakt haar debuut

Melissa en Sil De Lange zijn allebei 33 jaar en sinds de derde klas samen. Op hun achttiende kregen zij hun eerste kind. Inmiddels bestaat het gezin uit acht kinderen: Daan, Levi, Sven, Noud, tweeling Iris en Romy, Rens en Twan, die in november 2025 werd geboren. Sven heeft cerebrale parese en loopt sinds twee jaar met een onderbeenprothese. Binnen het gezin zijn de dagen gevuld met onder meer voetbal, paardrijden, gitaarles, zwemles en het sleutelen aan motoren. Ook thuis helpen de kinderen mee met vaste taken, terwijl Sil regelmatig voor het gezin kookt.

Bruiloft en verhuizing bij bekende gezinnen

Bij de familie Bal staan de voorbereidingen op de bruiloft van Simon en Lisa centraal. Er worden trouwpakken en jurken uitgezocht en Lisa viert haar vrijgezellenfeest. Simon combineert de voorbereidingen met een halve marathon op zijn verjaardag. De familie Blom is intussen druk met de verhuizing naar een groter huis. Voor die verhuizing moet nog worden geklust. Ook wordt Eljada gedoopt en organiseert het gezin na de komst van het negende kind een fotoshoot en een housewarming.

Concerten, verjaardagen en een eerste schooldag

De familie Lopez probeert dit seizoen bewust tijd met elkaar door te brengen. Jay bezoekt met zijn oudste dochters een hiphopconcert, terwijl thuis wordt gevierd dat Joana een half jaar oud is. Noëlla heeft haar eerste wendagen op de basisschool en Talitha viert haar 21ste verjaardag. Op Moederdag wordt Saffiera door het gezin in het zonnetje gezet.

‘Een Huis Vol’ is vanaf vrijdag 11 september iedere vrijdag en zaterdag om 19.00 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Het volledige seizoen is vanaf die dag gratis beschikbaar via NPO Start.