De kleinzoon van prinses Margaret kondigt verloving aan met zelfgemaakte ring

Tekst: Ruth Smeets

Er staat opnieuw een koninklijk huwelijk op de planning. Samuel Chatto, de kleinzoon van prinses Margaret, heeft bekendgemaakt dat hij is verloofd met zijn vriendin Eleanor Ekserdjian.

De twee zijn allebei 29 jaar en zouden volgend voorjaar willen trouwen. Koning Charles is inmiddels op de hoogte gebracht en zou erg blij zijn voor de kleinzoon van prinses Margaret en zijn partner. Ook de ouders van Samuel en Eleanor reageerden enthousiast.

Bijzonder aanzoek met porseleinen ring

Samuel deelde het nieuws via Instagram. Daar schreef hij: ‘Ik ben ontzettend blij dat ik kan vertellen dat Ellie en ik verloofd zijn. We zouden niet gelukkiger kunnen zijn.’ Voor het aanzoek koos de keramist voor een heel persoonlijke ring. ‘Ik heb haar ten huwelijk gevraagd met een porseleinen ring die ik zelf heb gemaakt.’ Op de gedeelde foto’s is Eleanor te zien met het opvallende sieraad. Samuel is de zoon van Lady Sarah Chatto, de dochter van prinses Margaret, en Daniel Chatto. Ook zij zouden dolblij zijn, net als Eleanors ouders, professor David Ekserdjian en Susan Moore.

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Relatie werd al langer serieus genomen

Samuel en Eleanor zouden elkaar in 2021 hebben leren kennen tijdens hun tijd aan de Universiteit van Edinburgh. Datzelfde jaar bevestigde Eleanor hun relatie met de eenvoudige woorden: ‘Wij zijn een stel.’ Sinds 2022 verschijnen ze geregeld samen in het openbaar. De eerste geruchten over een verloving ontstonden al rond Kerstmis 2024. Eleanor vierde de feestdagen toen samen met de koninklijke familie in Sandringham. Omdat partners traditioneel pas aanschuiven wanneer zij getrouwd of verloofd zijn, werd er al snel gespeculeerd over trouwplannen. Het stel liet zich daar destijds niet over uit.

Kunst speelt grote rol in hun leven

Samuel en Eleanor hebben allebei een sterke band met de kunstwereld. Eleanor werkt als schilder en filmkunstenaar en volgde, net als haar verloofde, een opleiding aan de Universiteit van Edinburgh en de Royal Drawing School in Londen. Samuel diende bovendien als inspiratiebron voor haar werk. Zo maakte ze eerder een schets van hem met de titel SAM. Samuel heeft zich gespecialiseerd in keramiek en liep vorig jaar stage bij de Japanse pottenbakker Yagi Akira. Ook zijn familie is creatief. Zijn moeder schildert, zijn vader is acteur en kunstenaar en zijn grootvader Lord Snowdon was fotograaf. Met hun verloving voegen Samuel en Eleanor nu een nieuw hoofdstuk toe aan hun gezamenlijke leven.