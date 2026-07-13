Prins Harry bezoekt ouderlijk huis prinses Diana met zijn kinderen

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry (41) heeft tijdens zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk Althorp House bezocht, het landgoed waar zijn moeder prinses Diana een deel van haar jeugd doorbracht. Volgens Britse media waren ook zijn kinderen prins Archie en prinses Lilibet bij het bezoek aanwezig.

Voor de twee kinderen zou het de eerste keer zijn geweest dat zij de laatste rustplaats van hun grootmoeder bezochten. Prinses Diana overleed in 1997 en werd begraven op een afgelegen eiland op het familielandgoed in Northamptonshire.

Eerste bezoek voor Archie en Lilibet

Prins Harry zou vrijdag zijn gezien toen hij Althorp House verliet. Het landgoed is al ongeveer vijf eeuwen eigendom van de familie Spencer en wordt momenteel bewoond door zijn oom Charles Spencer. Prinses Diana verhuisde op veertienjarige leeftijd naar Althorp House. Haar graf bevindt zich op een privé-eiland dat omringd is door bomen en niet toegankelijk is voor bezoekers. Meghan Markle bracht in 2022 al een bezoek aan de plek, maar Archie en Lilibet zouden er nog niet eerder zijn geweest.

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Prins Harry in het Verenigd Koninkrijk

De hertog van Sussex verblijft samen met zijn vrouw en kinderen in het Verenigd Koninkrijk vanwege de Invictus Games. Prins Harry is de initiatiefnemer van het sportevenement, dat volgend jaar in Birmingham wordt gehouden. Het gezin woont sinds 2020 in Californië. Naast zijn werkzaamheden rond de Invictus Games maakte prins Harry tijdens de reis ook tijd vrij voor familiebezoeken.

Ontmoeting met koning Charles

Zo reisden prins Harry, Meghan Markle en hun kinderen naar Highgrove House. Daar werden zij ontvangen door koning Charles en koningin Camilla. Het was de eerste keer sinds juni 2022 dat Charles zijn kleinkinderen weer zag. Destijds waren Archie en Lilibet in het Verenigd Koninkrijk vanwege het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Prins Harry bezocht tijdens zijn verblijf dus ook opnieuw de familie van zijn moeder.