Sven Roes verbreekt stilte na vermissing: ‘Ik zag geen uitweg meer en ben gevlucht’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sven Roes heeft op Instagram van zich laten horen nadat hij ruim twee weken geleden als vermist werd opgegeven en in het buitenland leek te verblijven.

De 26-jarige schaatser vertelt dat hij al langere tijd kampte met mentale problemen door blessures, operaties en het mislopen van de Olympische Spelen. Inmiddels is Sven Roes herenigd met zijn familie en wil hij professionele hulp zoeken.

Collega’s sloegen alarm

Meerdere shorttrackcollega’s sloegen ruim twee weken geleden alarm vanwege de vermissing van Sven. Enkele dagen later werd zijn auto op Schiphol aangetroffen, waarna zijn familie contact met hem kreeg. Vervolgens werd bekend dat hij een teken van leven had gegeven. ‘Wij blijven met veel vragen achter’, stond destijds in een verklaring. Schaatsbond KNSB meldde dat de schaatser inmiddels weer met zijn familie is herenigd.

‘Ik bleef zeggen dat het goed ging’

In zijn verklaring schrijft Sven dat hij lange tijd deed alsof het goed met hem ging. ‘Na alle operaties, blessures en het missen van de Olympische Spelen, terwijl ik het seizoen daarvoor nog tweede werd op het EK, bleef ik hopen dat het ooit weer goed zou komen.’ Zijn lichaam, en vooral zijn heup, werkte hem volgens eigen zeggen al jaren tegen. Toch wilde hij blijven presteren, mensen trots maken en zijn familie niet teleurstellen. ‘Daardoor vergat ik mezelf. Ik bleef zeggen dat het goed ging, terwijl ik van binnen langzaam kapotging.’

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Geen uitweg meer

Op een bepaald moment werd alles hem te veel. ‘Ik zag geen uitweg meer en ben gevlucht. Vrijwel direct kreeg ik daar spijt van.’ Sven zocht opnieuw contact met zijn familie en liet weten dat hij veilig was, maar niet meer wist hoe hij verder moest. Hij schrijft dat er momenten waren waarop hij niet meer verder wilde leven, omdat hij het gevoel had dat hij had gefaald en iedereen had teleurgesteld. De liefde voor zijn familie hield hem tegen. ‘Ik kon hen die pijn niet aandoen. Daarom ben ik teruggekomen.’

Professionele hulp

Sven is inmiddels terug in Nederland en gaat professionele hulp zoeken. ‘Ik heb altijd gedacht dat ik alles alleen moest kunnen oplossen. Dat ik sterk moest zijn. Maar echte kracht zit ook in eerlijk durven zijn en hulp durven accepteren.’ De schaatser schaamt zich voor wat er is gebeurd en voor de pijn die hij zijn familie heeft aangedaan, maar wil werken aan zijn herstel. Ook bedankt hij iedereen die steun heeft betuigd. ‘Ik deel dit verhaal niet om medelijden te krijgen. Ik deel het omdat ik niet langer wil doen alsof alles goed gaat. Vanaf nu wil ik eerlijk zijn. Dat is de eerste stap op weg naar herstel.’